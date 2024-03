Cogolludo pone en valor la huerta local y su cocina tradicional con un exitoso II Día de la legumbre

El primer premio se lo ha llevado el grupo para 'La mosca gao', que se ha llevado una paletilla por unas suculentas judías blancas con chorizo y morcilla.

domingo 24 de marzo de 2024 , 07:57h

Nada menos que 32 guisos de legumbre fueron cocinados en la mañana de ayer en Cogolludo, en el II Día de la Legumbre de la villa serrana. Lo ha organizado la Comisión de Festejos de la Villa Ducal, con la colaboración del Ayuntamiento. Se trata de un grupo de animosos muchachos y muchachas locales que han decidido poner al servicio del pueblo su energía y juventud, a fin de proponer actividades culturales y lúdicas en fines de semana de no tanta afluencia turística. “Queremos que el pueblo esté unido, y haya más participación entre todo”, señala Gema Ayllón, una de las voluntarias. En este propósito, cuentan, por supuesto, “con el apoyo del Ayuntamiento”, afirma Juan Alfonso Fraguas, alcalde de Cogolludo.



La participación, así como la variedad y la calidad culinaria de los platos de 2024, han sido aún superiores a los del año pasado, cuando la afluencia de público y cocineros, ya siendo buena, fue algo menor.



A primera hora de la mañana, y con la ayuda de voluntarios cogolludenses, la Comisión se encargaba de hacer acopio de la leña y de preparar todo lo necesario para la participación de los grupos: mesas, sillas y montones de arena para colocar sobre ella los fuegos, pucheros calientes. También quedó instalada una barra de bar, a precios populares.



Las bases del concurso eran sencillas pero claras. Había que cocinar, en la lumbre, con fuego de leña, platos de cualquier tipo de legumbre, prohibiéndose, expresamente, el uso de ollas exprés y de hornos.



“Ha habido más participantes. El año pasado fueron 26, y este año, 32”, decía Belén Lanzuela, otra de las organizadoras. Así, y a lo largo de toda la mañana, la plaza Mayor de Cogolludo, con el primer monumento renacentista de España como testigo, que es el palacio ducal, se llenaba de vida, de diversión y de buena cocina, en homenaje a la gastronomía local tradicional, en la que garbanzos, y sobre todo las judías, han sido, desde siempre, los platos estrella, y también, de paso, a la afamada huerta local regada por los ríos Aliendre, Bornova y Sorbe. No en vano, las judías de la antigua vega de Alcorlo tuvieron una bien ganada fama comarcal.



Según la estimación municipal, cerca de 400 personas han pasado el día frente al monumento, dándole vida y manteniéndolo como referente social de la villa serrana. Hasta Cogolludo se han acercado cocineros de Arbancón, Torrebeleña, Tamajón, Humanes e incluso desde Guadalajara, además, naturalmente, de los locales.



La mayoría de los grupos han optado por la judía, pero también, y dada la cercanía de la Semana Santa, otros muchos han apostado por potajes, verdinas, una variedad de judías, garbanzos o lentejas.



Por todo ello, el jurado, compuesto por profesionales de la cocina, lo ha tenido muy difícil a la hora de elegir al ganador. Al filo de las 14:30 horas, con puntualidad y rigor, como ocurre en los mejores programas de cocina, los participantes tenían que entregar sus platos a la organización, para ser, posteriormente, valorados.



El jurado: Rosa María Negueruela, Santiago Herreros y José Ujados lo ha tenido muy difícil. “Ha habido mucho nivel y variedad. Todos los guisos estaban bien elaborados, por lo que hemos tenido que decidir teniendo en cuenta detalles como la textura o la cocción de la legumbre en la lumbre, que le aporta mucho sabor”, señalaba Rosa Negueruela, portavoz del jurado.



El primer premio se lo ha llevado el grupo 'La mosca gao' por unas suculentas judías blancas. Para ellos, un jamón, unas botellas de vino de Bodegas Finca Rio Negro y unos garbanzos de la tierra. Victoriano Palancar, cocinero nacido en Palancares, hace 73 años, ha sido el artífice del guiso, a base de judías

con chorizo asturiano, morcilla y manitas de cerdo. “Nos han quedado extraordinarias. La legumbre no tiene secretos. Solo tiene que ser buena, y, contando con buenos complementos, los resultados son fenomenales”. Victoriano, que ya participó el año pasado sin suerte, tiene buenos amigos en Cogolludo, y buenos recuerdos. Ayer aseguraba que el jamón se lo van a comer todos ellos esta Semana Santa. “Sé que es vigilia, pero dios me lo perdonará”, decía divertido.



El segundo premio ha sido para el grupo 'Los reinos de las llamas' por unos garbanzos con chipirones. Para ellos, un jamón y dulces.



El tercer premio ha sido para el grupo 'Los sin humo', que se ha llevado una paletilla por un potaje.



A continuación, tenía lugar una rifa de entradas dobles para hacer una visita guiada a Bodegas Finca Río Negro, la actuación de la charanga Los Maniseros de Almoguera, y la actuación de DJ YAANYII, con barra de bar, en la misma plaza, a precios populares.



Participación y calidad culinaria, auguran que habrá muchas más ediciones del Día de la Legumbre de Cogolludo. “La gente nos pide que continuemos. Damos las gracias a todos los grupos participantes, y al Ayuntamiento por su colaboración