Una mujer amenaza con sacar fotos del príncipe Harrys desnudo en una "app" para adultos

Una exsestríper que se habría besado con el príncipe Harry en Las Vegas en 2012, amenaza al príncipe Harry con publicar fotos suyas desnudo en 'Only Fans'.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 07 de marzo de 2024 , 19:18h

Los escándalos no paran de salpicar a la familia real británica. Tras conocerse la noticia del cáncer que sufre el rey Carlos III y los problemas de salud de Kate Middleton, ahora ha salido a la luz una nueva polémica que salpica al príncipe Harry.



Según la prensa británica, las fotos que en el año 2012 se publicaron sobre el duque de Sussex cuando tenía 27 años y en las que aparecía abrazado a una mujer también sin ropa mientras jugaba al 'strip billar' en su habitación de hotel de las Vegas no serían las únicas



Pero eso se ha sabido ahora, cuando esta mujer ha salido a la palestra para amenazar con publicar el resto del material fotográfico en OnlyFans. "Estas fotografías nunca han sido vistas por el público. Tengo fotos junto a la piscina de antes de la noche en cuestión y fotos de Harry desnudo. La gente se sorprenderá. Nunca antes había publicado estas fotos por respeto. Ahora, no importa. Es un maldito idiota", ha explicado la mujer en The Sun.



Más allá del escándalo que eso supondría, muchos se preguntan cuál es la motivación para que Carrie desempolve las fotografías justo ahora. "Estoy un poco enfadada por haber sido borrada de su libro (...) Me sorprende que recuerde el nombre de alguien porque estaba bastante ebrio, pero podría haber hablado de las pocas cosas que pasaron entre nosotros. Harry era tan loco, amante de la diversión y espontáneo. ¿A dónde fue eso? Creo que Meghan le quitó la vida, ahora es aburrido", ha explicado ella misma, quien espera ganar con esto al menos "un par de millones".