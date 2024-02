El Tribunal de Justicia de la UE advierte sobre la precariedad en el empleo público: CSIF vigila la seguridad jurídica de los procesos selectivos y el abuso de la temporalidad

viernes 23 de febrero de 2024 , 13:27h

Vamos a velar por la seguridad jurídica y porque concluyan de manera satisfactoria los procesos de estabilización iniciados a partir de 2021, que no deben verse afectados por esta sentencia.

Vamos a pedir que las administraciones rindan cuentas y la interinidad no supere el 8 por ciento a partir del 31 de diciembre de 2024, tal y como marca la Ley. Estamos preocupados porque la temporalidad en las administraciones sigue estancada. Hemos de recalcar que en Castilla-La Mancha la temporalidad en el sector público es enorme, alcanza el 42% (Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, julio 2023) cuando el objetivo es que no podrá superar el 8% desde enero de 2025, tal y como marca la ley.

Vamos a reclamar que se endurezcan las medidas contra las administraciones que no cumplan y denunciaremos aquellas que abusen de la precariedad en el empleo.

Vamos a reclamar el fin de la tasa de reposición.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, valora la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) conocida ayer porque pone en evidencia el abuso de la temporalidad que han realizado las administraciones españolas a lo largo de los últimos decenios.Tal y como hemos venido denunciando, los procesos selectivos realizados en el pasado no han sido garantía para la estabilización del empleo público, por su lentitud y porque en muchos casos ni siquiera se han llegado a ejecutar. Las medidas disuasorias tampoco han sido efectivas. Por eso, como ya advertimos, desde CSIF reclamamos endurecer la responsabilidad de las administraciones que no cumplan y eliminar de una vez la tasa de reposición.La sentencia, que insta a convertir en fijos a los trabajadores públicos interinos de larga duración, establece por otra parte que los tribunales españoles tienen la posibilidad de modificar la jurisprudencia para atender situaciones como las de los tres casos de personal laboral indefinido no fijo analizados por el TJUE. Pedimos, por tanto, prudencia y que no se generen falsas expectativas a corto plazo. La sentencia se refiere únicamente a los casos analizados por este tribunal.Mientras tanto, desde CSIF: