Liberan a una víctima de explotación sexual de un club de alterne de Ciudad Real

Han sido detenidas dos personas por la explotación sexual de una mujer. La víctima ya se encuentra a salvo en una casa refugio para mujeres que han sufrido este tipo de hechos

REDACCION

martes 20 de febrero de 2024 , 17:12h

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por explotación sexual tras acudir a un club de alterne de la provincia de Ciudad Real en respuesta a un aviso de una mujer.



La investigación comenzó cuando la patrulla que se encontraba de servicio recibió un aviso en el que una mujer solicitaba auxilio argumentando que estaba retenida contra su voluntad en un club de alterne, según ha transmitido la propia Guardia Civil mediante nota de prensa.



Una vez que los agentes del instituto armado se personaron en el lugar, ella les informó de que ejercía la prostitución en ese lugar, del que no le permitían sacar sus cosas porque tenía una supuesta deuda con el propietario por lo que le retiró la llave de su habitación.



Ante la envergadura de estos hechos, la investigación se puso en manos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, concretamente del Equipo de Mujer-Menor (Emume), sección especializada en investigar delitos sobre mujeres y menores, investigación que derivó en que se trataba de una víctima de explotación sexual.



Según relata la víctima a la Guardia Civil, era obligada a trabajar todos los días pudiendo descansar tan solo un día al mes. Así mismo el propietario del club por cada día por alojamiento y manutención le cobraba 60 euros y además por consumo de cocaína otros 60 más se produjera este o no, por lo que acumulaba una deuda que ya no podía pagar.



Además de esto ella denuncia que era obligada a mantener relaciones sexuales con el propietario y con los amigos del vigilante de seguridad, debiendo aceptar debido a la intimidación, maltratos físicos y vejatorios por parte de los clientes.



Ante estos hechos se llevó a cabo la detención tanto del dueño del club de alterne como del vigilante de seguridad por un delito de prostitución y explotación sexual.



Las diligencias y los dos detenidos fueron puestos a disposición de los Juzgados de Ciudad Real.