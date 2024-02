Más de 1.200 escolares de Guadalajara aprenden a prevenir accidentes y lesiones en el hogar con Fundación Mapfre

El Ayuntamiento de Guadalajara colabora con esta actividad gratuita de la Caravana Planeta ODS de Fundación MAPFRE, instalada en la Plaza Mayor y en la Plaza Jardinillo, que permanecerá abierta al público hasta el próximo 23 de febrero.

martes 20 de febrero de 2024 , 14:00h

Fundación MAPFRE, en colaboración con el Ayuntamiento de Guadalajara, ha puesto en marcha -en el marco de su programa educativo PLANETA ODS- la Caravana Planeta ODS, una actividad educativa gratuita, con un aprendizaje a través del juego, para acercar la seguridad vial, la prevención de lesiones no intencionadas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible al alumnado.



La actividad instalada en la Plaza Mayor y en la Plaza Jardinillo, en Guadalajara, que comenzó a funcionar este martes, era presentada hoy los concejales David García y Chema Antón, y los responsables de MAPFRE Antonio García, jefe de actividades de Prevención y Jesús del Castillo, director de Oficina de Guadalajara.



David García, concejal de Servicios municipales agradecía la colaboración de MAPFRE “para que esta formación llegue a 1.200 escolares de Guadalajara, que aprenderán a prevenir y a sentirse más seguros”.



Por su parte Chema Antón, concejal de Seguridad ha señalado “que incidir en la seguridad vial con los escolares es importante y reseñaba que en ello se viene trabajando desde hace años desde la concejalía de Seguridad, con un aula de seguridad vial dedicada a los colegios”.



Por parte de la Fundación MAPFRE, Antonio García, ha explicado que durante la actividad, “los educadores trasmiten a los escolares de 3º a 6º de Educación Primaria (entre 8 a 12 años) los conocimientos necesarios para comprender los ODS, valorar su importancia y relacionarlos con la movilidad 3S y la prevención de lesiones no intencionadas”.



“Además, los niños y niñas mejorarán su capacidad de reflexión, de iniciativa y el trabajo en equipo. Una experiencia inmersiva, en la que el aprendizaje está basado en la gamificación, la cooperación y la experimentación”, ha añadido García.



Tres espacios con la Caravana Planeta ODS



Los escolares participantes, junto con el profesorado, recorrerán tres espacios diferentes, desarrollando en cada uno de ellos una actividad práctica didáctica. El primero de ellos, “El enigma de la galería virtual”, un Escape Room en el que se propone a los menores distintos enigmas relacionados con las temáticas de la actividad y que tienen que resolver colaborando unos con otros.



“La aventura de la prevención en el Hogar Virtual”, en el que se muestran diferentes situaciones relacionadas con la prevención de lesiones no intencionadas, incluye actividades en formato de desafíos interactivos, que deben resolver grupalmente.



Y, por último, contaremos con el Circuito Interactivo de Movilidad 3S: segura, sana y sostenible con señales de tráfico, bicicletas y patinetes (VMP). En este circuito hay zonas peatonales y calles para que los niños aprendan a desplazarse de manera segura como peatones y como conductores de bicicletas y patinetes.



En definitiva, un total de 90 minutos de diversión y aprendizaje cooperativo para prevenir lesiones infantiles y llevar la prevención a los escolares del municipio.



Calendario y horario de la actividad



La Caravana Planeta ODS de Fundación MAPFRE, instalada en la Plaza Mayor y en la Plaza Jardinillo, en Guadalajara, permanecerá abierta al público desde ayer hasta el próximo 23 de febrero, en horario de 9:30 a 16:15 horas para los centros escolares.



El público general podrá disfrutar de la actividad hasta el jueves, en horario de 16:00 a 17:30 horas.