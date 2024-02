Chanel lidera y hace doblete en las listas de ventas con '¡Agua!'

viernes 02 de febrero de 2024 , 19:11h

La espera ha merecido la pena. Chanel Terrero ha debutado con su primer álbum, 'Agua', en lo más alto de las listas. Un disco todoterreno en el que cada canción tiene algo que decir y que, previsiblemente, podría convertirse en single.



No hace ni dos semanas desde que el mundo fue testigo del lanzamiento de '¡Agua!' por parte de Chanel, un trabajo muy esperado que llegó casi dos años después de su victoria en el Benidorm Fest con la ya icónica canción 'SloMo', que nos representó en Eurovisión con un histórico tercer puesto que supo a triunfo.



'¡Agua!' ya está disponible en todas las plataformas digitales desde el pasado 12 de enero, y como no podía ser de otra forma, ha alcanzado el primer puesto en la lista oficial de ventas en nuestro país.



¡Pero hay más! A Chanel no solo no se le ha resistido el ranking de álbumes más vendidos, ya que incluso en su formato vinilo lidera como el más escuhado de España.



Así es '¡Agua!'

El álbum consta de 12 canciones que representan la esencia de Chanel. No es de extrañar que haya tardado en buscar su sonido y habernos regalado su mejor versión, con grandes temas que van desde lo urbano al dance, el funk, el AR&B, la bachata o incluso la balada.



Y es que el tema que da nombre al disco es toda una declaración de intenciones que ha calado entre su fandom e incluso más allá, posicionándose como una de las más escuchadas del álbum rápidamente.



Ya en 2023 hemos podido escuchar verdaderos hits como 'Clavaito', con Abraham Mateo y cuatro discos de platino a sus espaldas; su colaboración con Ptazeta o ese veraniego 'P.M.' que tanto sonó en discotecas de todo el país.