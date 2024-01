LA PEOR CARA DEL PSOE : La Asociación de Víctimas del Terrorismo recrimina al Gobierno de PSOE/Sumar los contactos para beneficiar a presos de ETA

Reprochan al ministro del Interior y sostienen que Pedro Sánchez que "no tiene ningún problema en gobernar con Bildu, jamás ha querido si quiera compartir mesa con las víctimas del terrorismo"

miércoles 31 de enero de 2024 , 20:22h

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) se ha reunido este miércoles con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien le ha recriminado la "trama" descubierta en una investigación judicial sobre los contactos de su departamento con el entorno de los presos de ETA, así como la posible aplicación que pudiera derivarse de los cambios legales del delito de terrorismo a raíz de la ley de amnistía.



Grande-Marlaska ha negado que todas estas cuestiones vayan a convertirse en una realidad, según ha señalado la AVT en un comunicado en el que le recuerda que, con anterioridad, ya se han cumplido otros de sus "presagios" en lo referente al acercamiento de presos de ETA al País Vasco y el incremento de los terceros grados previa cesión de competencias.



La AVT ha recordado que la reunión se ha celebrado transcurrido casi tres años de la última, en mayo del año 2021, y ha servido para "recriminar" al ministro del Interior "todas las cuentas pendientes de estos años y pedirle garantías de futuro con las víctimas del terrorismo".



La reunión se ha celebrado en el Ministerio un día después de conocerse que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordara reabrir la causa en la que investigaba los homenajes a presos de ETA para investigar chats presuntamente administrados por Sortu, dentro de una causa en la que un informe de la Guardia Civil destapó un intercambio de mensajes el Gobierno y el entorno de los presos etarras.



"Hemos expuesto al ministro nuestros temores sobre si existe algún pacto, acuerdo o contacto con el entorno de los presos de ETA y/o Bildu relacionado con la situación penitenciaria de los presos", ha señalado AVT.



En concreto, la AVT ha pedido que el ministro les confirmara si niega la posibilidad de descontarles las penas que han cumplido en Francia o derogar la reforma del Código Penal para el cumplimiento íntegro y efectivo de las condenas.



También quería garantías sobre la posibilidad de quitar las competencias de vigilancia penitenciaria a la Audiencia Nacional, así como de que, a raíz de la ley de amnistía negociada con los partidos independentistas de Cataluña, no se aplicará a los presos etarras la nueva interpretación que el Gobierno hace sobre terrorismo "distinguiendo entre terrorismo que vulnera gravemente los derechos humanos y otro terrorismo que no".



La AVT también ha aprovechado la reunión para pedir explicaciones por los "fracaso" del plan de desradicalización yihadista en las cárceles y recordar que este año se conmemora el 20 aniversario del atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid. "Salvo milagro", han señalado, "los autores quedarán impunes. ¿Se está haciendo algo para trabajar en este tema?"



El ministro les ha prometido mejor interlocución y los representantes de la AVT, su presidenta Maite Araluce y el consejero Miguel Folguera, ha vuelto a preguntar por temas "guardados en un cajón" como el texto de reforma de la Ley 29/2011.



El reproche se ha extendido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque "no tiene ningún problema en gobernar con Bildu, pero que jamás ha querido si quiera compartir mesa con las víctimas del terrorismo".