El TSJ declara nula la Resolución que obligaba al profesorado de Castilla La Mancha a recuperar días lectivos por la borrasca “Filomena”

Una sentencia que marca un precedente en la región y que se ha producido después de que se haya estimado la demanda interpuesta por el sindicato STE-CLM

sábado 20 de enero de 2024 , 12:33h

El Tribunal Superior de Justicia ha declarado nula la Resolución que obligaba al profesorado a recuperar días lectivos por la borrasca “Filomena”, estimando de esta forma la demanda interpuesta por el sindicato STE-CLM contra la Resolución de 28/01/2021 de la Consejería de Educación, que modificaba el calendario Escolar de las enseñanzas no universitarias para el curso académico 2020/2021.



Concretamente, estaba establecida la recuperación de actividades escolares lectivas en los días 8, 11 y 12 de enero de 2021. Sin embargo, se ha establecido su nulidad debido a que esta Resolución introduce nuevos días lectivos que no habían sido objeto de consideración en el calendario laboral.



“Estamos hablando de una Resolución que debería de haber sido previamente objeto de negociación”, han afirmado desde STE-CLM. Además, desde la organización sindical han recalcado que “una vez más, la Administración educativa vulnera el derecho a la negociación colectiva de los y las docentes, modificando sus condiciones laborales unilateralmente sin negociación previa de las mismas”.



Se trata de una nulidad que sienta un precedente y que se ha publicado en una fecha en la que muchos centros escolares se vuelven a enfrentar a las consecuencias marcadas por la meteorología, tal y como ha sucedido en los colegios de Talavera, que este mismo curso escolar tuvieron que cerrar sus puertas a causa del temporal.



Sobre STE-CLM



El Sindicato de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza de Castilla La Mancha (STE-CLM) responde a un modelo sindical crítico y reivindicativo que lucha por una enseñanza pública de calidad y por la mejora de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras.



No mantiene ningún tipo de dependencia de partidos políticos ni de grupos de presión, porque únicamente desde esta autonomía puede desarrollar de un modo independiente su actividad sindical.



STE-CLM es el segundo sindicato más votado entre el profesorado no universitario en Castilla-La Mancha.