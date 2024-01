La Navidad costó en Guadalajara este año 400.000 euros menos que la del socialista Alberto Rojo

“Esta Navidad ha costado cerca de un millón de euros, y la celebrada el año anterior costó millón y medio, con el equipo de gobierno socialista de Alberto Rojo y Sara Simón, saquen ustedes sus propias conclusiones sobre lo que es una ruina” ha informado el concejal de Festejos, Santiago López

viernes 12 de enero de 2024 , 07:26h

La Navidad de 2023-2024 en Guadalajara capital ha supuesto un coste de 1.074.000 euros frente a los casi 1.500.000 euros que costaron las navidades del alcalde socialista Alberto Rojo, lo que ha supuesto un ahorro en torno al 30% con respecto a las pasadas, es decir, unos 400.000 euros menos de gasto.



Esta es la cifra que ha aportado en rueda de prensa el concejal de Festejos, Santiago López, durante la realización del balance de actividades programadas a lo largo de estos días y tras las críticas vertidas desde las filas socialistas; una comparecencia en la que ha señalado que si bien la intención de este equipo de Gobierno (PP-VOX) era de conseguir un ahorro del 20%, lo ha superado, llegando hasta el 30%.



Una rueda de prensa en la que, no obstante, el concejal de Festejos ha insistido en que se trata de datos públicos que se pueden “comprobar y cotejar”, y donde ha defendido que no se trata de “sensaciones” sino que están publicados en la plataforma.



Así, López ha realizado una comparativa de los gastos de estas fiestas con un Gobierno de PP y Vox y Ana Guarinos como alcaldesa frente a los del último año de Rojo. Según ha expuesto, si bien la imagen de la Navidad de estas navidades la ganadora fue una niña del colegio del Ocejón que se llevó un premio de 500 euros, la de 2022 costó 18.000 euros, y frente a los 34.000 euros que se destinaron en la pasada Navidad al Belén Monumental, la inversión de esta ha sido de unos 14.000.



En cuanto a las luces ornamentales, ha recordado que hay un contrato que parte de una base de 256.000 euros para la Navidad y que ha sido el mismo aunque con alguna modificación que se ha traducido en unos 17.800 euros más, modificación que con el Gobierno de Rojo se elevó hasta los 146.000 euros más. Respecto al coste de la cabalgata de este año, ha sido de 181.379 euros.



Preguntado sobre la presencia de uno de los vermús de Nochevieja de una gran pancarta con críticas al Ayuntamiento, ha respondido que se dieron las autorizaciones en los mismo términos y de la misma manera que el día 24 de diciembre, reconociendo que hay que seguir mejorando y que están abiertos al diálogo para ello.



Su apuesta estrella fue el videomapping, para el que se ha destinado una partida de 97.750 euros, y aunque no ha podido compararla con las pasadas navidades porque no hubo, ha apuntado que si hubo Jardines Mágicos y que esos costaron unos 196.000 euros.En cuanto a la pista de hielo, el edil ha admitido que no ha sido el resultado que él esperaba y que, por tanto, eso abre el ejercicio de ver si ese modelo funciona o no, recordando que el coste superó los 75.000 euros



El concejal de Festejos cree que han sido unas navidades “exitosas” y en respuesta a las críticas del Grupo Socialista, ha remarcado que es lógico que se hable de un agujero de unos 20 millones de euros si se tiene en cuenta lo que se gastaba en estos eventos el anterior Gobierno.



Por otro lado, el edil de Festejos ha anunciado que ya están trabajando para la de 2024-25 con el fin de corregir errores que hayan podido tener y que revisarán aspectos como las luces ornamentales de la ciudad porque ahora tienen un contrato heredado del Ayuntamiento y quiere “mejorar y ampliar” la iluminación en una ciudad que crece en zonas y en la que se debe apostar por “un reparto proporcional”.



En cualquier caso, López ha resaltado la falta de incidencias en los distintos actos, asegurando que están “bastantes contentos” y satisfechos por el “rigor y transparencia” con la que han trabajo, tratando de despejar la crítica realizada días atrás por el Grupo Socialista.



El concejal de Festejos, Santiago López, ha comparecido este jueves antes los medios de comunicación para realizar un balance pormenorizado de los actos navideños del primer año de legislatura del PP y Vox en el Ayuntamiento destacando también el alto grado de participación en todos los actos programados, algunos como la cabalgata, con cifras “históricas”, con más de 35.000 personas asistentes.



Al igual, Santiago López ha resaltado la “altísima” participación en otras actividades navideñas como la zambombada, con más de 5000 personas; o las precampanadas infantiles, con más de 4000 personas, y la masiva participación en los vermús de Navidad, una parte muy importante en la programación o la dinamización en la zona del mercado de Abastos y por tanto del casco histórico. En cuanto al videomapping, en sus 80 proyecciones ha calculado que atraería a unas 30.000 personas.



Una comparecencia en la que también ha realizado su propia autocrítica por algunos errores en los horarios en el programa en papel que trataron de solucionar de la forma más rápida posible.