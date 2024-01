El motorista español Carles Falcón, en coma tras una caída en el Rally Dakar

domingo 07 de enero de 2024 , 21:07h

El español Carles Falcón, reanimado este domingo tras una caída en la que perdió el pulso durante la segunda etapa del Dakar 2024, se encuentra en coma inducido con un edema cerebral, confirmó su equipo, el Twintrail Racing Team, que explicó que sus perspectivas de recuperación "son inciertas a estas alturas".



El propio equipo destacó que se espera que el piloto se quede ingresado al menos una semana en un hospital de Riad, en la capital, adonde será trasladado próximamente.



El motorista catalán fue sometido a pruebas médicas en un hospital de la localidad de Ad Duwadimi (Arabia Saudí) y, durante la tarde de este domingo, el propio director del Dakar, David Castera, no pudo confirmar si ya no se temía por su vida, pues comentó que "hay que esperar un poco más" para conocer algo más sobre su estado de salud.



Falcón, de la categoría Original by Motul, se cayó en el kilómetro 448 de la especial a las 15.52 horas hora local y, alertados por un piloto que seguía al motorista, los organizadores enviaron un helicóptero, cuyo servicio médico atendió al motorista, herido grave tras caer con la cabeza sobre el suelo.