España sufre los contagios de gripe de Nochebuena... y en 7 días "se verán los resultados de la Nochevieja"

jueves 04 de enero de 2024 , 13:59h

Las infecciones respiratorias agudas, en concreto la gripe A, vuelven con fuerza y están provocando una avalancha de pacientes que acuden a los servicios de urgencias, un 35% más que hace un año, porcentaje que se prevé siga al alza hasta la tercera semana de enero cuando se alcanzará el pico epidémico.



Esta foto de unas urgencias saturadas se repite en toda España, según el vicepresidente primero de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Pascual Piñera, que, en una entrevista con EFE, subraya que el 10% de estos pacientes acaban ingresados y la falta de camas se convierte en el primer problema que afrontan los hospitales, "que no tienen dónde colocar a los enfermos".



"No es un problema de plantillas aunque haya que actualizarlas, sino de camas", dice este profesional, jefe de las Urgencias del hospital universitario Reina Sofía de Murcia, que detalla que el perfil de estos pacientes va "desde jóvenes con patología griposa que acuden a urgencias porque el centro de salud demora sus citas y mayores de 80 años con neumonías por gripe que acaban ingresados y algunos fallecen".



La vuelta a las clases traerá otro pico epidémico

Piñera explica que "ahora se están sufriendo las consecuencias de la interacción social de la Nochebuena, en siete días se verán los resultados de la Nochevieja y en la tercera semana de enero, el mayor pico epidémico consecuencia de la fiesta de Reyes, la vuelta a los colegios y a la universidad".



Sin embargo esta es una situación que se repite cada año. Para el neumólogo y secretario del comité ejecutivo del área de infecciosas de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), Francisco Sanz, estos picos epidémicos suceden habitualmente a finales de diciembre y principios de enero y se extienden hasta mediados de febrero.



Solo se interrumpió durante la pandemia, cuando el aislamiento y las mascarillas actuaron como barrera.



Sanz subraya que "la gripe que importa" es la que descompensa las enfermedades de base, es decir, la que afecta a los ancianos y a la población con factores de riesgo, y por eso se insiste en la vacunación.La eficacia de la vacuna de la gripe menor a la del covid



Respecto a las vacunas, este neumólogo recuerda que todavía no ha finalizado la campaña vacunal (se inició el 15 de octubre y termina el 31 de enero) ni se han cumplido los objetivos necesarios para que la gripe sea más suave.



Según el Ministerio de Sanidad los objetivos para la vacunación frente a la gripe y covid-19 en la temporada 2023-2024 son alcanzar o superar coberturas de vacunación del 75% en mayores y personal sanitario y sociosanitario, así como el 60% en embarazadas y en personas con condiciones de riesgo.



Y es que la eficacia de la vacuna contra la gripe no es tan alta como la inmunización frente a la covid-19 y eso influye en que más población sufra la enfermedad, aunque el cuadro sea más leve.



Desde la Separ, Sanz lanza un mensaje a favor de la vacunación porque aún se está a tiempo y dirige la llamada a los mayores de 60 y población con factores de riesgo, y a los que sugiere el uso de mascarilla en ambientes cerrados o poco ventilados.



Atasco en los centros de salud con citas tardías

Las infecciones respiratorias agudas no solo tensionan las urgencias hospitalarias, también los centros de Atención Primaria.



El portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez Bayle, recuerda que la Atención Primaria no se ha reforzado y eso está generando un "atasco importante" en el dispositivo asistencial "donde se dan citas para fechas muy tardías".



Este portavoz considera que el aumento de la gripe está ligado a un menor uso de la mascarilla, "que era un buen sistema de barrera para evitar el contagio explosivo", y también al hecho de que con el tiempo la inmunidad de la población va disminuyendo.