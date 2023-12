Consejos de experto para una alimentación equilibrada en Navidad

martes 19 de diciembre de 2023 , 13:08h

En Navidad es común la pérdida de hábitos saludables, ya que es una época que se caracteriza por los encuentros sociales, así como familiares repletos de comida y bebidas. Por ello, es en esta época del año cuando generalmente se ingieran bebidas y alimentos menos saludables y durante días consecutivos.

En consecuencia, todos estos hábitos repercuten de forma directa en nuestro bienestar. Entre ellas destacan el aumento de los niveles de colesterol, de azúcar en sangre y del ácido úrico. También podemos sufrir subidas de la tensión arterial, una mayor retención de líquidos. Conscientes de todo ello, los expertos en Nutrición de Club Metropolitan te proponen algunos hábitos a poner en práctica para disfrutar de estas navidades sin excesos.

Controla la ingesta de alcohol: Durante los meses de enero y diciembre, es la época del año donde se produce una mayor ingesta de bebidas alcohólicas. Por ello, debemos tomar conciencia de que la ingesta de alcohol debe ser reducida para evitar consecuencias sobre nuestra salud a corto y largo plazo. Debemos recordar que el alcohol aporta, siempre, calorías vacías, por ello es importante beber siempre agua si estás bebiendo alcohol, bebamos en mayor o en menor medida, así como elegir el alcohol solo para brindar y no como bebida entre la comida. Un truco que funciona muy bien es tener un vaso de agua siempre lleno en la mesa, de esa manera, si tenemos sed y se acaba la copa, beberemos agua antes.

Cuidado con los postres: Cuando llegue la hora de los postres prioriza fruta fresca a las variedades en almíbar o desecadas. Si el postre escapa de nuestro control y nos encontramos con uno que contiene mucha cantidad de azúcar, otra opción buena sería compartirlo con alguien más. En la medida de lo posible, no debemos abandonar la fruta durante estas fechas, si no adaptarla a la festividad.

Especial atención al turrón: La ingesta de turrón es sin duda una de las acciones estrella de las navidades, es el postre que corona todas las comidas navideñas. A la vez es el alimento que contiene azúcar y grasas saturadas a partes iguales por lo que su constante ingesta puede ser perjudicial para nuestra salud. Así pues, lo ideal es ingerir turrón solamente durante los días festivos, y no acabarnos las porciones restantes durante los días no festivos.

Picotea saludable: Es muy difícil evitar picotear entre comidas, y más cuando se está cocinando. Y la realidad es que, si eliges buenas opciones, es un hábito excelente, pues evitará acumular hambre y arrasar durante la comida o cena navideña. Todo va a depender mucho del trabajo que tengas, pero si pasas largas horas cocinando o bien preparando el espacio para el encuentro, es normal que se busque distracción en la comida. Lo importante será tener preparados algunos alimentos a los que recurrir cuando el hambre te gane: frutos secos, frutas naturales, yogures, algún batido o smoothie, encurtidos etc.

Bebe agua: Mantenerse hidratado es fundamental, pero además, elegir el agua tanto para las comidas como para el resto del día, también. Otra alternativa para hidratarse durante el día es hacerlo con líquidos saludables como infusiones o batidos de fruta naturales. Esto te ayudará a liberar toxinas indeseadas del organismo y a mejorar tu estado general.

Cuidado con la cafeína: es normal beber uno o dos cafés al día, sobre todo durante la jornada laboral, pero no es conveniente abusar. La cafeína en exceso no solo puede causar acidez o malestar estomacal, también puede provocar dificultad para dormir y hasta ansiedad. No hace falta que lo abandones, puedes optar por opciones sin cafeína, por ejemplo.

Evita saltarte comidas : Restringir nunca es buena solución, incluso si has estado todo el día picoteando entre comidas o bien llevas muchas cenas y comidas acumuladas. Por lo que no recomendamos dormir sin cenar, por ejemplo. Pero sí cenar temprano, ya que es clave para que el metabolismo tenga tiempo y pueda procesar los nutrientes ingeridos de manera adecuada. Cenar temprano y sano ayuda a mantener un peso saludable y evita enfermedades metabólicas. Además, mejorará la calidad del sueño y reducirá la acidez estomacal. A continuación, os proponemos una idea de cena durante estas fechas:

1 tazón de caldo vegetal + 1 terrina pequeña de queso fresco /2 lonchas de jamón dulce o pavo



1 tazón de caldo (sin grasa) + el pollo hervido usado en la elaboración del caldo



Espárragos blancos (sin aceite ni mayonesa) + 2 lonchas de jamón o pavo



Puré de calabacín y cebolla con 1 quesito light (sin patata ni crema de leche)

Más allá de estos hábitos, es importante tener en cuenta la importancia de incorporar el deporte durante estos meses del año. Practicar actividad física diaria es una excelente forma de mantener sano tu organismo y que todo el esfuerzo en mantener unos hábitos alimenticios saludables tenga resultados.

En esta línea, y especialmente durante los meses de navidad por excelencia, intenta no pasar más de dos horas sentado o en la misma posición. Puedes tomarte intervalos de 5 minutos, estirar el cuerpo, moverlo y descontracturarlo. Esto te ayudará a no sentir dolores lumbares o de espalda al acabar la jornada. En definitiva, no se trata de hacer solo deporte, se trata de moverse más, desplazarse andando a los sitios, no tomar las paradas de bus/metro más cercanas, subir escaleras y muchas otras acciones cotidianas que podemos remplazar por hábitos saludables.