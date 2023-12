Más de 10.000 personas se concentran contra la moción de censura donde el PSOE "entregará Pamplona al fascismo abertzale"

Más de 10.000 personas se plantan en Pamplona ante la «traición» socialista de entregar la ciudad a Bildu

domingo 17 de diciembre de 2023 , 19:03h

No os vamos a perdonar haber vendido Pamplona». Esta afirmación de la todavía alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha sido la frase que más aplausos ha despertado entre los miles de pamploneses que este domingo se han concentrado en la plaza consistorial de la capital navarra después de que los socialistas anunciaran el pasado miércoles la entrega del Ayuntamiento de Pamplona a Bildu. Según datos de la Delegación del Gobierno han sido 10.000 pamploneses los que se han concentrado mientras que UPN, convocante de la movilización, eleva la cifra a 12.000.



Varios miles de personas se han congregado en la plaza Consistorial de Pamplona para, en respuesta al llamamiento realizado por UPN, rechazar la moción de censura presentada por EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin contra la regionalista Cristina Ibarrola, que dará paso a un ayuntamiento liderado por Joseba Asiron, de EH Bildu.



Bajo el lema "Pamplona no se vende", con carteles en los que se pueden leer "Memoria, dignidad y justicia" y al grito de 'Asiron kanpora (fuera)' o 'Ibarrola no estás sola', a la protesta de UPN, encabezada por su presidente, Javier Esparza, y la propia alcaldesa, se han sumado formaciones como el PP, con su presidente, Alberto Núñez Feijóo, acompañando a la dirección navarra, o Vox, con la presencia del vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo.



La moción de censura registrada el pasado miércoles, y especialmente el acuerdo de los socialistas con EH Bildu para hacerla posible, ha llevado a los regionalistas a romper relaciones con el PSOE y a la convocatoria de esta movilización, a la que seguirá otra el próximo día 28 media hora antes de votarse la citada moción.



Hace seis meses, el 17 de junio, se constituyó el Ayuntamiento de Pamplona en una sesión que tuvo al Grupo Socialista en el foco de atención puesto que su voto favorable podía hacer alcalde al candidato de EH Bildu. Finalmente votaron en blanco y esto posibilitó el acceso a la alcaldía de la candidata de la lista más votada, UPN (9 concejales), con el apoyo del PP (2), en un Consistorio de 27 escaños.



Ahora, medio año después, las miradas se dirigen de nuevo a los socialistas, en el centro de las críticas por el acuerdo alcanzado con EH Bildu que ahora sí posibilita el acceso a la alcaldía de su candidato.



El presidente de UPN, Javier Esparza, ha asegurado este domingo que el presidente del Gobierno de España y líder del PSOE, Pedro Sánchez, "entregará Pamplona al fascismo abertzale" con la moción de censura acordada entre EH Bildu y PSN, y ha advertido de que "Navarra no olvidará esta traición y en UPN vamos a trabajar desde ya con todas nuestras fuerzas para recuperar la Alcaldía de Pamplona dentro de tres años".



Javier Esparza ha destacado que con esta movilización quieren "apoyar a Cristina Ibarrola y a todo su equipo municipal" y "decirle a Pedro Sánchez y a toda España que Pamplona no se vende y que Pamplona nunca se rendirá".



Esparza ha dado las gracias "a los partidos y entidades que nos han querido apoyar hoy en esta concentración, empezando por el presidente del PP a la cabeza". "Muchas gracias, Alberto, por estar hoy aquí", ha señalado, dirigiéndose a Alberto Núñez Feijóo.



El líder del PP ha denunciad la "indignidad del PSN y del PSOE" con Pamplona y ha acusado a Pedro Sánchez, de "volver a poner otro ladrillo para dividir y separar a la España constitucional, utilizando en este caso Navarra para su muro".



Para el PP, ha comenzado diciendo, es "una obligación demócrata, moral y también constitucional y foral, estar hoy aquí para decir claramente que no tiene ningún sentido que todo lo que hemos hecho en los últimos 50 años en España, que es luchar contra el terrorismo y contra aquellas formaciones políticas que no condenan el terrorismo, lo hayamos destruido entregando la alcaldía de Pamplona a un partido que sigue sin condenar el terrorismo y que lleva a asesinos en sus listas".



No se podría decir que la concentración ha transcurrido en un ambiente festivo, como sucede con otras manifestaciones. Porque el ambiente era de indignación. Pero de una indignación sosegada, pacífica. Tan solo se ha vivido un momento de tensión cuando minutos antes del inicio de la convocatoria, un joven radical ha subido al escenario con la bandera de los Indar Gorri, grupo proetarra de Osasuna. La rápida actuación de la Policía Municipal ha permitido que el joven fuera sacado de la plaza entre los pitos de los que ya aguardaban el inicio de la concentración.