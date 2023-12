El PP llevará al Congreso y al Senado el "uso partidista" del Falcon de Pedro Sánchez

Sánchez recurre al Falcon para desplazarse desde La Coruña hasta Santiago en un viaje de 8 minutos

sábado 16 de diciembre de 2023 , 20:14h

Pedro Sánchez ha vuelto a emplear una de las costumbres que le caracterizó durante las dos campañas electorales que ha habido este año y se ha programado un acto institucional en Galicia para poder trasladarse en Falcon hasta La Coruña. Después ha empleado la aeronave del Estado para acudir desde el aeropuerto coruñés a un mitin del PSOE en Santiago de Compostela.



El portal Falcon Despega, que monitoriza todos los desplazamientos del avión oficial, ha informado que uno de estos vehículos ha despegado del aeropuerto madrileño de Torrejón de Ardoz a las 8:42 horas, y ha aterrizado en La Coruña a las 9:32 horas.



Desde allí, Sánchez –junto a la vicepresidenta María Jesús Montero– se ha trasladado hasta Ferrol, donde ha visitado las instalaciones del astillero de Navantia. El jefe del Ejecutivo ha aseverado en el municipio ferrolano que «es un gran día para Navantia» por el «desarrollo de una nueva fábrica» que será «punta de lanza del plan de transformación digital de Navantia», en referencia al inicio de la ejecución de la nueva fábrica digital de bloques del recinto.



Sin embargo, el mitin del PSOE ha tenido lugar en Santiago de Compostela, por lo que Sánchez se ha desplazado en la aeronave del Estado –tal y como señala Falcon Despega– desde La Coruña hasta la capital gallega. Ese viaje tan solo ha durado 8 minutos y 37 segundos y ha recorrido una distancia de 72 kilómetros.



Una vez finalizado el acto de los socialistas gallegos, el líder del Ejecutivo ha vuelto a emplear el avión oficial para dirigirse desde Santiago hasta Madrid, donde ya no tiene programado ningún evento más en la jornada de este sábado.



El PP llevará al Congreso y al Senado el "uso partidista" del Falcon de Pedro Sánchez.-



El Partido Popular ha acusado al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, de usar el avión oficial Falcon para acudir este sábado a la Convención Política de los socialistas gallegos en Santiago de Compostela, algo que consideran que no es nuevo y es "inadmisible", un ejercicio de "soberbia".



Los populares critican que Sánchez haya usado el Falcon para viajar de La Coruña a la capital gallega, a 70 kilómetros de distancia, para "ahorrarse" un trayecto "en tren de 28 minutos" o uno "en coche de 40". Fuentes del partido confirman que reclamarán información oficial en el Congreso y en el Senado por lo que califican de "uso partidista" de medios públicos. Aunque reconocen que es "habitual en Pedro Sánchez", en esta ocasión es "incluso más esperpéntico que en otras ocasiones".



En el PP critican que un avión del Ejército del Aire "no puede utilizarse" como si fuera "un servicio de taxi" para el secretario general del PSOE con el objetivo de que los socialistas "se ahorren unos billetes de avión o para que Sánchez se ahorre un traslado en coche o tren". Explican que, para ello, "los españoles hemos pagado un traslado en avión equivalente a un Madrid-Navacerrada, menor a un Valencia-Benicassim, similar a un Málaga-Marbella e inferior a un Barcelona-Salou".



El PP censura que Sánchez haya "tardado más en recorrer las pistas del aeropuerto que en el vuelo". "Eso sí, la agenda medioambiental, progresismo climático y soltando moralinas en Dubái", le ha reprochado el PP en referencia a la COP28, la cumbre sobre el cambio climático celebrada en Emiratos Árabes Unidos. Para el PP, esta actitud evidencia, además, por qué Sánchez "lo cede todo al independentismo", censuran.



A este respecto, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha censurado en la misma red social que "la desfachatez, la prepotencia y la soberbia" del jefe del Ejecutivo "no tiene límites". "Usar el Falcon oficial para asistir a un acto de partido es inadmisible. Utilización partidista de medios públicos. Llueve sobre mojado", ha lamentado.



Tellado ha cargado contra el Gobierno por querer eliminar los vuelos cortos y, en cambio, tomar "por cortos" a los españoles. "No nos van a callar", ha sentenciado.



En la misma línea, la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, ha sostenido que desplazarse en Falcon entre A Coruña y Santiago de Compostela es "tan ridículo como ir de Fuenlabrada a Navacerrada en avión". "Él sí, tú no. ¿Este vuelo corto no contamina?", ha cuestionado.



Antes de las elecciones generales, Sánchez negó haber utilizado el avión oficial para ir a los mítines de su partido político y aseguró que si fuera por el PP y por Vox él tendría que viajar en "autostop" porque no reconocen la legitimidad de su Gobierno.