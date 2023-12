La navidades mas caras de la historia : El cordero SUBE un 30%, el aceite de oliva un 164% y los huevos un 43%

El 67% de los españoles tiene pensado gastar menos esta Navidad debido a la inflación

sábado 16 de diciembre de 2023 , 19:55h

El cordero o el cochinillo son ya alrededor de un 30% más caros que hace tres años, antes de la crisis inflacionista. El marisco y el pescado fresco también han subido en torno al 20%, mientras que la ternera, el pollo o el pavo cuestan un 25% más.



También es probable que muchas sobremesas sean menos abundantes en dulces que hace tres años, pues con el mismo dinero las familias compran menos bombones o mazapanes al haberse encarecido un 30%.



El vino tampoco sobrará al haber subido un 12%, mientras que la cerveza es un 22% más cara que en 2020, antes de que los precios empezaran a crecer con fuerza.



Según el Índice de Precios de Consumo (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que más se ha encarecido en el supermercado es el aceite de oliva, ahora un 164% más caro que en la misma época de 2020. Es decir, una botella cuesta casi el triple. Le sigue el azúcar (59%), las salsas y condimentos (48%), la mantequilla (44%), la leche (44%), los huevos (43%), las patatas (38%) y el arroz (36%), entre otros.



En el otro extremo están los frutos secos, que sólo han subido un 5%; y las bebidas espirituosas y licores (10%). En cualquier caso, no hay ni un sólo producto de la cesta de la compra que sea más barato ahora que en diciembre de 2020. Los precios de los alimentos acumulan ya 26 meses de subidas consecutivas: desde septiembre de 2021 no han registrado ni una sola bajada.



La compra que hicieron los hogares para la Navidad de 2021 ya fue un 5% más cara que la de 2020; la de 2022, un 15% más cara que la de 2021; y la de este año será un 9% más cara que la de 2022. Es decir, esta será la tercera Navidad con incrementos notables en los precios, según los datos que publica el INE. Por tanto, las familias sólo tienen dos alternativas para abaratar costes: cambiar a menús más económicos o recortar en cantidad.



El aumento generalizado de los precios y de los tipos de interés está suponiendo un cambio en la mentalidad de los consumidores, que se ven obligados a hacer un consumo mucho más consciente y reducir sus gastos en prácticamente toda la cesta de la compra. Esta situación también afecta a la Navidad y otros periodos vacacionales en los que los ciudadanos suelen tener compromisos familiares, con amigos, empresa etc., y donde el gasto se dispara.



Así lo refleja el último Informe Europeo de Pagos de Consumidores de Intrum, del que se desprende que el 67% de la población española tiene pensado gastar menos esta Navidad. En Europa, el promedio desciende dos puntos, situándose en el 65%. De esta manera, los españoles van a ser más comedidos a la hora de hacer sus compras navideñas, y España se sitúa entre los países con más ciudadanos que pretenden reducir sus gastos estas fiestas. Por su parte, Grecia (79%), Italia (77%) y Portugal (72%) son los territorios donde se espera un mayor número de población que tiene pensado gastar menos, mientras que Alemania y Finlandia, con un 60%, y Dinamarca (58%) representan aquellos que menos reducirán su gasto en Navidad.