Nagore Robles muestra la cicatriz de su espalda tras su operación de hernia discal

sábado 16 de diciembre de 2023 , 19:34h

La colaboradora de GH VIP 8 Nagore Robles tuvo que pasar por quirófano hace unos días para tratar una hernia discal por la que llevaba varios meses sufriendo molestias. La televisiva ha mostrado su cicatriz y ha dado detalles de la operación.



En un principio, Nagore Robles quiso evitar operarse y optar por otro tratamiento para acabar con sus dolores de espalda. Pero, al ver que no mejoraba, finalmente tuvo que pasar por quirófano. En sus stories de Instagram ha actualizado a sus seguidores su estado de salud.



"Esta foto es después de curarme la herida", expresó la colaboradora de televisión en una de las fotos que compartió. Seguidamente, publicó una segunda foto mostrando la cicatriz de la operación. "Los puntos son internos", aclaró Nagore Robles, y añadió que la cirugía duró una hora y veinte minutos.



"La cirujana localizó rápidamente lo que me estaba dañando el nervio y me provocaba tantísimo dolor", explicó en su perfil, y comentó que el motivo por el que tardó tanto en dar el paso de operarse fue que la medicación que se estaba tomando le permitió ganar tiempo para informarse antes de decidir qué hacer con la cirugía.



"Justamente la semana pasada sentí un dolor insoportable, y días antes encontré a la doctora Pascual, así que tuve claro después de informarme con ella que debía intervenirme sin necesidad de atornillarme", explicó Robles a sus seguidores.



A la colaboradora de televisión ahora le toca reposar y tomarse la recuperación con calma. Cree que tomó "la mejor decisión" porque ahora no siente ningún dolor. Nagore Robles concluyó su mensaje agradeciendo a todos lo que le habían enviado mensajes de cariño y apoyo esos días.