Mediaset comunica a María Patiño su despido de 'Socialité'

sábado 16 de diciembre de 2023 , 13:57h

La salida de María Patiño de Socialité se daba por hecha desde hace semanas, aunque la propia interesada no sabía nada de una situación derivada de la ruptura entre Mediaset y La Fábrica de la Tele, productora del programa que todavía presenta en Telecinco, aunque será por poco tiempo.



María Patiño dejará de presentar Socialité a finales de este mes y Mediaset ya se lo ha comunicado. Ha sido este mismo viernes, 15 de diciembre, cuando el grupo audiovisual se ha puesto en contacto con la presentadora, según adelanta Vertele, para informarle de que no cuentan con ella de cara a 2024.



María Patiño ha reaccionado desde sus redes sociales lanzando un comunicado para explicar cómo ve su situación y la del programa que ha liderado en los últimos años. "A la velocidad de un rayo se ha publicado mi cese como presentadora de Socialité. Es un orgullo que la cadena siga apostando por el formato y por el equipo. Nunca lo consideré un pequeño programa y a la vista está que no lo fue, ni lo será. Ahora comienza una etapa maravillosa. Me siento afortunada y querida. Nos vemos mañana", ha dicho la presentadora, que este fin de semana todavía estará al frente del programa.



Más tarde, Patiño ha escrito un mensaje en X dirigido al departamento de Comunicación de Mediaset. "Debe saber que los que llevamos muchos años en esto, somos conscientes de la forma en la que se filtran las noticias. Gracias", ha indicado la periodista, que ha respondido a varios usuarios.