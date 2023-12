Las 10 medidas económicas del "Plan Caputo" para sacar Argentina de las crisis

Luis Caputo, ministro de Economía ha anunciado las 10 medidas en un mensaje grabado este martes.

REDACCION

miércoles 13 de diciembre de 2023 , 20:54h

El nuevo gobierno de Argentina ha empezado a anunciar las medidas del paquete de "urgencia" para estabilizar la economía. Luis Caputo, ministro de Economía, en un mensaje grabado y emitido en diferido este martes ha anunciado una de las medidas más antipopulares: la reducción de los subsidios estatales a la energía y el transporte.



"Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y de transporte a través de subsidios", ha indicado el ministro y ha añadido que "la política siempre" ha hecho esto "porque de esa forma engaña a la gente, haciéndole creer que les pone plata en el bolsillo". "Pero estos subsidios no son gratis sino que se pagan con inflación".



Caputo ha anunciado también que el tipo de cambio oficial pasará de 400 a 800 pesos por dólar. "Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. Va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción", ha dicho.



El ministro ha explicado que esta corrección cambiaria va "a estar acompañada por un aumento provisorio" del denominado impuesto País que se aplica a las importaciones y de los derechos de exportación de productos no agropecuarios.



Caputo ha indicado que, "finalizada la emergencia", se va a "avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación, que son un gravamen perverso, que claramente no nos gusta y que entorpece al desarrollo argentino".



Estos anuncios forman parte de una decena de medidas que integran un paquete de "urgencia" cuya finalidad, según ha dicho Caputo, "es neutralizar la crisis y lograr estabilizar las variables económicas".



Las 10 medidas anunciadas por Caputo :



No se renuevan los contratos laborales del Estado que no tengan más de un año de vigencia. “Una práctica habitual en política está en incorporar familiares, amigos, antes de la finalización de un término de mandato”, ha dicho.



Suspensión de la pauta nacional por un año. Caputo ha apuntado que este año entre la Presidencia y los ministerios se gastaron 34.000 millones de pesos en pauta. "No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios, y mucho menos, para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno”.



Reducción al mínimo las transferencias discrecionales a las provincias. En ese punto, el ministro ha criticado: “Son recursos que, lamentablemente, en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos”.



El número de ministerios se reduce de 18 a 9 y las secretarías, de 106 a 54. “Esto va a redundar en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos de la política y del 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional”, ha dicho Caputo.



El Estado nacional no licitará más obra pública nueva y va a cancelar aquellas que no hayan comenzado. Serán realizadas por los privados.



Se reducirán los subsidios a las tarifas de energía y al transporte.



Se mantendrán los planes de ayuda estatal para desempleados (plan Potenciar Trabajo) de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto 2023 y se fortalecerán las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes las necesitan, como la Asignación Universal por Hijo -una ayuda que paga el Estado- y la denominada Tarjeta Alimentar, que permite comprar alimentos a los sectores más vulnerables.



El tipo de cambio oficial pasará a valer 800 pesos por dólar y subirá el impuesto País a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias.



Se reemplazará el actual sistema de regulación de importaciones por un sistema estadístico que no requerirá de la aprobación previa de licencias.



Duplicar la Asignación Universal por Hijo y aumentar en un 50 por ciento la Tarjeta Alimentar.