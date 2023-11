¡Deslumbrantes looks en la alfombra roja de los Latin Grammy 2023!

Sevilla acoge la primera edición de los premios Latin Grammy que se celebra fuera de EEUU. Concretamente, en el Palacio de Exposiciones y Congresos (FIBES) donde tendrá lugar la gala patrocinada por Yves Saint Laurent Beauty y retransmitida por RTVE. Numerosos rostros conocidos de la escena musical latina desfilarán por la alfombra roja. Entre ellos, Rosalía, Shakira, Pablo Alborán, Rauw Alejandro, Alejandro Sanz, Andrea Bocelli o Maluma.



Las alfombra rojas de los premios GRAMMY han dejado importantes looks para el recuerdo, pero en las ediciones de los premios Grammy latinos también hemos vivido momentos de moda y belleza igualmente icónicos.



Rosalía

Y llegó la reina. A pesar de estar nominada solo en una categoría este año –Mejor Grabación por Despechá–, su actuación era la más esperada entre público y artistas.



Shakira

Con un vestido negro con aberturas y un corsé armadura superpuesto de Harris Reed, melena de sirena y maquillaje efecto “sin maquillaje” de YSL Beauty.



Nieves Álvarez

Con un conjunto de It Spain, su estilista Fran Marto se ha inspirado en Bob Mackie y por supuesto, en Cher.



Nathy Peluso

Nuestra mujer del año, nominada en la categoría Mejor vídeo musical, llevaba el mismo vestido rojo dinamita de Balenciaga con el que Kim Kardashian celebró su 43 cumpleaños.



María Pombo

Con un vestido lencero de Roberto Cavalli con corte al bies. tejidos en contraste con bufanda skinny a juego. ¿Estamos ante el nuevo chal de invitada?



Victoria Federica

Con vestido de tirantes color perla de Hera Studio, joyas de Rabat y un guante azul: ¿esguince o moda?



Karol G

Su vestido metalizado de Balmain emitía unos destellos en oro rosa a juego con las mechas de su pelo.



Martina Cariddi

Con un espectacular vestido metalizado de Paco Rabanne, joyas de TOUS, zapatos de Kurt Geiger y un maquillaje –elaborado por Yves Saint Laurent Beauty– que ocultaba sus cejas. Así de impresionante llegó Martina a la alfombra roja.



Eva González

La presentadora andaluza lució un impresionante vestido plateado de la colección de invitadas de Vicky Martín Berrocal, Victoria Collection, joyas de Rabat y maquillaje de Yves Saint Laurent Beauty.



Lola Índigo

Con una mantilla morada a juego con su vestido en homenaje a los nazarenos. Es un diseño de Nicolás Montenegro



Giulia

Aún más brillante que su conjunto de dos piezas con pedrería de Fendi era su maquillaje con tonos metalizados muy sutiles en el párpado –obra de Yves Saint Laurent Beauty– que combinó con cejas peinadas hacia arriba y el pelo suelto en ondas con mechas muy marcadas que contribuían a iluminar aún más el rostro.



Grace Villarreal

La influencer españolas llevaba un vestido de lentejuelas de El Corte Inglés que combinó con una coleta alta y ondulada.



Anitta

Con un vestido rojo con abertura de Dsquared y sandalias de tiras OTK (over the knee).



Rosanna Zanetti y David Bisbal

Ella con vestido de encaje y transparencias de Zuhair Murad que combinó acertadamente con un maquillaje sutil en tonos melocotón y joyas Havana. Y él con traje de chaqueta cruzada con doble botonadura y solapas en contraste de Boglioli.