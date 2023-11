Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

El tradicional sorteo del "Gordo" de Navidad repartirá este 22 de diciembre 2.590 millones de euros en premios, 70 millones más

miércoles 15 de noviembre de 2023

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2023 repartirá el próximo 22 de diciembre un total de 2.590 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado.



Así lo ha indicado este miércoles el presidente de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Jesús Huerta Almendro, durante la presentación en rueda de prensa de la tradicional campaña publicitaria del Sorteo Extraordinario de Navidad, celebrada en la Real Casa de la Moneda en Madrid. El evento ha sido conducido por la periodista Sandra Daviú.



La venta de décimos del sorteo se inició el pasado 12 de julio en toda España, poniendo en circulación 185 millones de décimos, cinco millones más que el año anterior. Así, la emisión asciende a 185 series de 100.000 números cada una y a 3.700 millones de euros, 100 millones más, de los que se repartirán un 70 por ciento en premios. De este modo, el sorteo más especial del año reparte un total de 2.590 millones de euros en premios, 70 millones más que el año pasado.



En todo caso, como ha recordado Jesús Huerta en la presentación, se mantiene la cuantía de los premios: el ‘Gordo’ de Navidad o primer premio, son 4.000.000 de euros a la serie (400.000 euros al décimo); el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie (125.000 euros al décimo); o el tercero, de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo). El importe del décimo continúa siendo de 20 euros.



“ESPERANZADOS” CON LAS VENTAS



Preguntado por la evolución de las ventas para el sorteo, el presidente de Loterías ha explicado que es “difícil aventurar” una previsión de cierre cuando aún falta más de un mes para el sorteo y el principal monto se produce al final de la campaña. No obstante, ha asegurado que están “esperanzados” porque en el conjunto de las loterías de LAE las ventas van “bien”. Así que, si no se “tuerce”, esperan un buen resultado. Además, ha apostillado que, de momento, la inflación no está afectando a las ventas.



En su intervención, el presidente de Loterías ha explicado que este año los décimos están ilustrados con el cuadro ‘La Natividad’ del Maestro de Sopetrán, ubicado en el Museo del Prado. Además, ha añadido que incluye el logo de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. “Nos unimos así a un acontecimiento que nos cohesiona y pone en valor la relevancia de nuestro país en la Unión Europea”, ha subrayado.



“El estreno del anuncio es el pistoletazo de salida de la Navidad, oficioso, aunque no oficial, y por lo tanto comienza a partir de ya una época marcada por los sentimientos, por las tradiciones”, ha declarado Huerta, para después añadir que el sorteo mantiene su lema desde hace cinco años: “El sorteo que nos une”.



COMPROMISO CON LA SOCIEDAD



El presidente de Loterías también ha recordado el compromiso de la empresa pública, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, con la sociedad española. Ha indicado que en los últimos cinco años se han destinado 108 millones de euros a programas sociales y se han ayudado a más de cinco millones de personas vulnerables a través de Cruz Roja, Cáritas y la Asociación Española Contra el Cáncer. “Loterías aporta su granito de arena para progresar y avanzar juntos. En definitiva, para construir una sociedad mejor”, ha subrayado Huerta.



En el ámbito cultural, el presidente ha destacado proyectos como el de Ópera en la calle, que permite, de una manera gratuita, hacer accesible la ópera a cualquier ciudadano que quiera acudir a estas proyecciones; un proyecto de inclusión social de colectivos vulnerables con el Teatre del Liceu de Barcelona; o la recuperación del archivo histórico del Festival de Cine de San Sebastián, que ha cumplido 70 años el pasado ejercicio.



“Nos interesa que la cultura sea algo accesible. ¿Y por qué? Porque estamos convencidos de que si fomentamos la accesibilidad a la cultura, estamos fomentando que los ciudadanos tengan criterios propios. Y el criterio propio es la premisa de la libertad y es nuestro compromiso como empresa pública de una sociedad democrática”, ha explicado.



Finalmente, el presidente ha expresado su agradecimiento a todas las autoridades presentes en el acto, a la Casa de la Moneda, a los medios de comunicación, a todas las instituciones públicas y privadas que forman alianza con Loterías y que le ayudan “a hacer realidad” sus proyectos, al “esfuerzo conjunto” de todos los que integran Loterías “para que el sorteo de Navidad mantenga su lugar” y a los puntos de venta.