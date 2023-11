El español asesinado por Hamás, Iván Illarramendi, fue quemado vivo junto a su pareja

Sólo se han podido encontrar únicamente cenizas y escasas partes de sus cuerpos,

jueves 09 de noviembre de 2023 , 20:38h

El ciudadano español Iván Illarramendi y su esposa, la chilena Loren Garcovich, fueron quemados vivos juntos en su casa en un kibutz cerca de Gaza en el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre, informó a Efe un portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, que precisó que los restos de la pareja serán enterrados en Israel y en España.



Ante la consulta de Efe sobre la demora en la identificación de sus restos, el portavoz explicó que estos consisten únicamente en cenizas y escasas partes de sus cuerpos, que no pueden ser separados.



En un primer momento tras el ataque, el Gobierno había informado de que Illarramendi, natural de Zarautz (Gipuzkoa) y que residía en Israel junto a su mujer, de nacionalidad chilena, se había visto afectado por el ataque pero finalmente el 17 de octubre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, había informado de que estaba en manos de Hamás, en base a la información facilitada por Israel, que ahora ha resultado no ser acertada.



Su muerte viene a sumarse a la de Maya Villalobo, fallecida el mismo día del ataque de Hamás contra Israel, si bien su muerte no se conoció hasta días más tarde. La joven se encontraba realizando el servicio militar en en Ejército israelí, ya que disponía de la doble nacionalidad, y falleció en el puesto militar en el que estaba destinada muy cerca de la frontera con Gaza.