“La ciberseguridad es un asunto estratégico y un reto colectivo, también del Ayuntamiento de Guadalajara”

La acaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha participado hoy en la apertura del octavo Congreso de Seguridad de Guadalajara, organizado por HoneySEC, con la colaboración de la UNED

sábado 04 de noviembre de 2023 , 11:59h

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha participado hoy en la apertura del octavo Congreso de Seguridad de Guadalajara, organizado por HoneySEC, con la colaboración de la UNED, que reúne en el Centro San José Guadalajara, del 2 al 4 de noviembre, a medio centenar de personas, con ponentes nacionales e internacionales, talleres prácticos, actividades culturales y familiares.



Junto al secretario de la UNED de Guadalajara, Félix Hernández, y el presidente de HoneySEC, Raúl Renales, Ana Guarinos, ha dado la bienvenida a los participantes, y ha agradecido a la organización el esfuerzo hecho para retomar este congreso “que se viene celebrando ininterrumpidamente desde 2015, y fuisteis capaces de mantenerlo incluso en la pandemia, pero que sin embargo el año pasado, con mucha pena, tuvisteis que suspender por falta de espacio. Pero hoy estáis aquí, estamos aquí, con más ganas que nunca y esto se debe sobre todo al empeño de la organización”.



Ha destacado la colaboración permanente del Ayuntamiento de Guadalajara con la UNED “que es nuestra universidad más cercana, que demuestra su compromiso con la formación y la innovación en el ámbito de la ciberseguridad” y el papel fundamental de Raúl Renales como impulsor de este congreso



“Como alcaldesa de Guadalajara, soy consciente de la importancia que tiene la protección de las infraestructuras y sistemas de información de las entidades locales, así como la información que manejamos, para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos y preservar la confianza de los ciudadanos en las instituciones”, ha señalado Ana Guarinos, para indicar después que, desde el Ayuntamiento de Guadalajara se han reforzado la ciberseguridad, siguiendo las recomendaciones del Centro Criptológico Nacional y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).



“Todo ello se hace con el fin de prevenir, detectar y responder a los posibles incidentes o amenazas que puedan afectar a nuestros sistemas o a nuestros ciudadanos”, ha apuntado la alcaldesa, recordando que hasta el propio Ministerio del Interior sufrió un ciberataque hace años, “porque los Ayuntamientos ya consideramos lo que nos dicen los expertos, que se trata de determinar “cuándo” y no de “si” se producirá un ciberataque”.



Ha definido la ciberseguridad como “un asunto estratégico que requiere del esfuerzo conjunto de todos los actores implicados: administraciones públicas, empresas, asociaciones, expertos y usuarios “y un reto colectivo “al que necesariamente hemos de enfrentarnos y en el que las entidades locales no pueden quedar al margen”.



“La ciberseguridad no sólo es crucial para garantizar que los servicios se mantengan en funcionamiento, sino que también es vital para garantizar que los ciudadanos confíen en los Ayuntamientos cuando les remiten sus datos”, ha explicado Guarinos, reconociendo que se compromete incluso la reputación del propio Ayuntamiento “que estamos obligados a custodiar los datos de ciudadanos y empresa”.



“Sabemos que debemos revisar, actualizar y reforzar continuamente nuestro enfoque de la ciberseguridad”, por eso Congresos como éste son tan importantes.



Por eso, quiero felicitar a Honey Sec por su labor de sensibilización, divulgación y formación en este ámbito, así como por la organización de este congreso, que nos brinda la oportunidad de compartir experiencias, conocimientos y buenas prácticas.



“Sabemos que en 2021 este congreso fue seguido desde 49 países así que vaya también un saludo a todo el seguimiento internacional: Hola a todos desde Guadalajara, España”, ha concluido la alcaldesa, invitando a todos los participantes del congreso a aprovechar la ocasión para disfrutar de la celebración del Tenorio Mendocino por las calles de Guadalajara este fin de semana, en cualquiera de sus dos representaciones, viernes y sábado.