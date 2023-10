Inaugurado en Madrid el Congreso Nacional de Tauromaquia organizado por ANPTE

Aficionados y profesionales han coincidido en el momento decisivo que vive el sector y en la necesidad de dar un paso al frente

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 27 de octubre de 2023 , 20:03h

Aficionados y profesionales de toda España participan en el Congreso Nacional de Tauromaquia que bajo el lema ‘Tradición. Reglamento. Integridad’ se celebra estos días en Madrid organizado por la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España (ANPTE).



Una cita de carácter científico que pretende indagar y profundizar sobre temas de actualidad como el reglamento, la importancia de la labor presidencial, el tercio de varas, los indultos o la integridad del toro, con el objetivo de ofrecer una visión más profunda que permita mejorar en el presente y futuro de la Tauromaquia.



En la inauguración del Congreso, el presidente de la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España (ANPTE), Víctor Manuel Ferra, ha defendido que frente a un sector sumiso de la afición, “estamos los de siempre, respetuosos y amantes del toro, valorando a los toreros en función del ejemplar al que se enfrentan y exigiendo la integridad del toro de lidia como santo y seña de su identidad”. Por ello, ha remarcado que “no podemos dejarnos amedrentar por los taurinos ni tampoco dejarnos influir por el comportamiento de muchos espectadores en las plazas”.



Asimismo, ha destacado que “hay muchos aficionados que afirman que la fiesta de los toros funciona en la actualidad totalmente desnortada” y que camina a un modelo de tauromaquia “en la que están mandando sobre todas las cosas los gustos de los toreros”. En este sentido, ha indicado que “también los presidentes tenemos nuestra parcela de responsabilidad en esta deriva que está sufriendo la Fiesta de los Toros” y ha añadido que “nadie debiera estar como presidente en una plaza de toros si no es por afición y esta afición debería llevarnos a implicarnos mucho más”.



“Estamos en un momento decisivo y debemos dar un paso adelante”, ha afirmado Ferra, quien ha remarcado que “si contáramos con el apoyo de las administraciones, uniéramos nuestras fuerzas, hiciéramos un ejercicio de autocrítica y fuéramos capaces de mejorar cada día nuestras funciones, hallaríamos la piedra angular que daría ese impulso que necesita el futuro de nuestra fiesta nacional”.



Por su parte, el concejal-presidente del Distrito de Barajas en el Ayuntamiento de Madrid, Juan Antonio Peña, ha agradecido a ANPTE su labor desinteresada y ha definido a la asociación como “una pieza clave en un sector que crea riqueza y empleo”. Asimismo, ha indicado que esta cita contribuye a “mejorar el presente y a fortalecer el futuro”. Tras recordar que Barajas ha sido cuna de importantes toreros, ha recalcado el apoyo del Ayuntamiento de Madrid a la Tauromaquia y ha pedido unidad “por las ferias que nos toca recuperar y las que debemos hacer crecer”. Asimismo, ha defendido que “unificar criterios da mucho más rigor” y ha animado a “innovar para fortalecer la tradición y mejorar en el desarrollo de la fiesta”.



Por último, la vocal del Centro de Asuntos Taurinos y directora general de la Comunidad de Madrid, Alejandra Serrano, ha destacado que “es la Comunidad que más ha defendido y protegido la Tauromaquia” y ha denunciado que haya ciudades que se declaran antitaurinas pero no se declaren antipobreza. En este sentido, ha indicado que “donde hay toros hay libertad” y ha recordado que “la Tauromaquia está protegida por Ley, por lo que no puede prohibirse de forma encubierta, sino que debe ser garantizada por las administraciones públicas como hace Madrid, “protegiendo, defendiendo y amparando esta fiesta”.



El acto, que ha estado presentado por la periodista Fátima Díez, ha concluido con la presentación de los componentes de la Mesa del Congreso, que está integrada por socios de ANPTE en representación de los territorios con mayor número de asociados, además de presidentes, veterinarios, representantes de colectivos taurinos y representantes de Ayuntamientos.



Asimismo, se ha proyectado un vídeo sobre la filosofía y finalidad de ANPTE, una asociación integrada por unos 200 socios de todas las comunidades autónomas que incluye a presidentes de plazas de primera, segunda y tercera categoría. Entre sus objetivos se encuentran potenciar la figura de los presidentes de las plazas de toros, defender la integridad del toro de lidia en los festejos taurinos, y ser los intermediarios frente a los Administraciones Públicas que son quienes designan a los presidentes de los festejos.



REGLAMENTO E INTEGRIDAD



Las mesas redondas de esta primera jornada han incidido en dos temas clave como son el reglamento taurino y la integridad. En la primera de ellas, moderada por el periodista taurino Jorge Orús Sampietro, todos los ponentes han hablado de la importancia de un reglamento único, aunque han reconocido la dificultad de conseguirlo.



El doctor en Derecho, Miguel Cid Cebrián, ha asegurado que “habría que armonizar la regulación”, ha denunciado que “la Fiesta de los Toros adolece de cierta pasividad y de cierta inmovilidad” y ha apuntado que “los presidentes pueden cometer errores pero desempeñan un papel importante en la plaza, antes y después”. “El presidente no puede estar en función de los caprichos de un sector de la plaza, sino atender al Reglamento y la lógica”, ha concluido.



El abogado José Antonio del Val Martínez, ha advertido que “ninguna Comunidad Autónoma va a renunciar a derogar su Reglamento y esto va en detrimento de la fiesta” porque “las diferencias no aportan nada y pueden generar conflicto”. Asimismo, ha afirmado que “la fiesta del toro siempre ha sido atacada a lo largo de la Historia, es un momento complicado con una coyuntura social que está en contra nuestra” por lo que ha añadido que “quizás el presidente de la plaza debe mantenerse más firme”. Del Val se ha definido como un firme defensor de la profesionalización de los presidentes de festejos taurinos porque ayudan a que se respeten los intereses del aficionado y a no sucumbir a posibles presiones”.



Por su parte, el matador Javier Jiménez Avecilla ha apuntado que “no tiene sentido que haya diferentes reglamentos” porque “una corrida de toros es lo que es y la lidia es lo que es” y ha añadido que contar con varios reglamentos “sólo genera confusión en la organización de espectáculos”.



En la mesa “La integridad frente a la impunidad”, que ha sido moderada por el periodista Manolo González, los participantes han mantenido que “en la inmensa mayoría de festejos no hay integridad y el reglamento no se cumple”, tal y como ha señalado Alberto Palacios, el presidente del Club Taurino Tres Puyazos. En esta misma línea se ha pronunciado Roberto García, presidente de la Asociación “El Toro de Madrid”, quien ha denunciado que “falta mucha transparencia en el mundo del toro” y ha pedido que “se sancione de verdad a quien lo haga mal”.



El ganadero del encaste Albaserrada, José Escolar, ha defendido las fundas como una de las mejores formas para defender la integridad de los cuernos de los toros y ha resaltado que “el ganadero no quiere ‘afeitar’ nunca, es el torero el que le obliga a afeitar”.



En esta misma línea se ha pronunciado Antonio Rubio, ganadero de Peñajara de Casta Jijona, quien ha indicado que “el mayor precinto que tiene un ganadero para la integridad del toro y de la fiesta es la funda” y ha remarcado que “muchas veces el purismo va en contra del realismo”.



El veterinario de la Plaza de Toros de Zaragoza, pionero en la utilización de la cámara térmica para los reconocimientos, José Luis Blasco, se ha referido al “fraude al espectador” que supone el ‘afeitado’ de los cuernos y ha apuntado que los veterinarios de servicio y los presidentes “somos garantes para evitar este tipo de fraude”. También ha advertido que “si el público deja de ir a la plaza, esto se acaba” y ha añadido que “hay que intentar incentivar y acercar la fiesta al siglo XXI” y hacer una labor pedagógica.



Por último, el catedrático de Anatomía Patológica Veterinaria, Juan Seva, ha dicho que “la funda es una práctica ganadera que ha venido para quedarse” y ha apuntado que debería estar regulada.