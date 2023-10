Arranca en Guadalajara el proyecto "Más que boxeo" para implicar a jóvenes en el deporte

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 10 de octubre de 2023 , 19:18h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El concejal de Deportes, Armengol Engonga, junto a Miriam Gutiérrez ‘La reina’ del Boxeo y Juan José Guerrero, director de la Fundación Unblock, han presentado este lunes la iniciativa que la Fundación Unblock, ha puesto en marcha en Guadalajara para jóvenes entre 14 y 23 años, que aúna las dinámicas formativas para los jóvenes en todos los ámbitos más personales, con la práctica deportiva del boxeo.



‘Más que boxeo’ se llama el programa pionero que comenzó a funcionar la pasada semana en un aula cedida en el Espacio Tyce, donde 16 chavales, entre ellos cuatro mujeres, reciben esta formación que promueve su inteligencia emocional a través también de la práctica del boxeo, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.



La formación se combina entre sesiones con educadores y psicólogos y el entrenamiento deportivo, y se lleva a cabo todos los martes y jueves, y se prolongará hasta el cierre del calendario escolar en el mes de junio, según ha explicado el concejal de Deportes, Armengol Engonga, y ha explicado que nada más abrir la solicitud de plazas, “estas se han agotado, y ya hay lista de espera”.



Apadrinando esta presentación ha estado Miriam Gutiérrez ‘La reina’ del boxeo, campeona de España, Europa y del Mundo y ahora concejala de Deportes en Torrejón de Ardoz, que ha testimoniado “la cantidad de valores que el boxeo me ha aportado a mí a lo largo de estos 25 años practicándolo, pues a pesar de tener la mala fama de ser un deporte agresivo, es lo que me aporta calma y me ha enseñado a focalizar”.



Juan José Guerrero, director de la Fundación Unblock, ha contado que este programa nació hace años en un centro de medidas judiciales para chavales en conflicto, pero que ya se viene realizando con todo tipo de jóvenes por los buenos resultados que aporta para prevenir cualquier problemática adolescente y fomentar habilidades saludables.



“No se trata solo de hacer deporte, con una actividad que para los jóvenes ya es de por sí atractiva, sino también de intervenir en el ámbito social, para prevenir y detectar problemas sociales o psíquicos, generando una red de apoyo entre los chavales, la familia y el proyecto, que nos ayude a detectar vulnerabilidades y a intervenir a tiempo”, ha explicado Guerrero.



También ha intervenido en la presentación María Gárgoles, que es quien se encargará del entrenamiento deportivo dentro en este proyecto. En primera persona ha explicado, totalmente emocionada, como “el boxeo me salvó la vida, cuando estaba totalmente hundida por el fallecimiento de mi padre por covid, de hecho, me despedí de mi padre en un ring, porque no pude hacerlo de otra manera”.



Gárgoles ha explicado que junto al entrenamiento meramente deportivo también se les enseña a los chavales a tener una alimentación saludable, utilizar herramientas de autoevaluación, las normas de educación y otras cuestiones que luego se pueden trasladar a otros campos de su vida diaria.