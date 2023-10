El PP lamenta que el PSOE-CLM prohíba en las Cortes una declaración institucional en defensa de la igualdad de los españoles que contiene frases textuales de Page

Critica que el PSOE se escuda en un trámite parlamentario, pero la realidad es que lo que pretenden es seguir vetando asuntos nacionales que interesan a todos los ciudadanos de la región

jueves 05 de octubre de 2023 , 12:54h

La portavoz parlamentaria y secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha lamentado este jueves que el PSOE-CLM prohíba en las Cortes Regionales una declaración institucional impulsada por el PP, en la que se defiende la igualdad de los españoles y se rechaza la amnistía. Una declaración que incluye frases textuales del secretario general del PSOE en la región, Emiliano García-Page.



De esta forma se ha expresado la secretaria general de los populares en la región, que ha relatado cómo el PSOE se ha negado a aprobar esta declaración “que incumbe y mucho, de manera muy importante, a los castellanomanchegos” porque habla de sus derechos a ser iguales que el resto de los españoles. “Hoy el PSOE se ha rechazado una declaración institucional en la que el PP ha propuesto que manifestemos nuestro compromiso y lealtad con la Constitución”, y rechaza que las Cortes se manifiesten en disconformidad con una medida como es la amnistía a los condenados por el procés, además se niegan a que se establezca una financiación autonómica pactada con todas las regiones.



Agudo ha afirmado que el PSOE dirá que es una cuestión de trámite, pero ha pedido a los ciudadanos que no se dejen engañar puesto que en el parlamento regional ha habido acuerdos sobre este tipo de declaraciones minutos antes de un pleno, incluso durante un pleno. “Aquí las excusas no valen, vale la voluntad política del PSOE de que los grupos parlamentarios podamos acordar una declaración institucional en favor de los intereses de Castilla-La Mancha”.



La portavoz parlamentaria del los populares ha informado de que, el pasado martes, se trasladó a los portavoces de los grupos políticos de la intención del PP de llevar al plano dicha declaración institucional, lo han tenido varios días en su poder para llegar a un acuerdo, pero el PSOE no ha querido negociar porque lo único que pretende es seguir vetando los temas que le interesan a los castellanomanchegos. “Lo que se necesita es voluntad política y esta declaración no ataca a nadie, al contrario, defiende los intereses de Castilla-La Mancha” ha afirmado.



Una declaración institucional que recoge palabras textuales de Page



Y es que, como ha detallado Carolina Agudo, se trata de una declaración institucional que no ataca al PSOE porque se recogen palabras dichas por Page hace unos días en el Foro de La Toja, frases como que pactar una amnistía con los independentistas no tiene base moral; o que el Tribunal Constitucional tendría que suspender lo que se apruebe antes de que entre en vigor. El PSOE ha rechazado en las Cortes negociar las palabras de su propio secretario autonómico, y ha lamentado que, en la región, contamos con unos dirigentes socialistas que nos gobiernan y que, sin duda, van a traicionar a su tierra apoyando a Sánchez, y así lo dejan manifiesto cada vez que el PP quiere hablar de ello en las Cortes con el fin de rechazar las intenciones de Sánchez con los independentistas que van a provocar desigualdades.



Por último, ha concluido asegurando que al PSOE, no solamente le vale con reformar el reglamento interno de las Cortes de manera unilateral y urgente para prohibir hablar de los temas que incomodan a Page; no le vale tampoco con que los secretarios provinciales del PSOE-CLM firmaran un manifiesto de apoyo a la investidura de Sánchez, dando vía libre a sus pactos “vergonzosos” con los independentistas de cara a una amnistía; tampoco les vale con que, en el Senado, los parlamentarios del PSOE-CLM rechazaran una moción del PP para impedir el pacto de Sánchez con los independentistas. Por lo que también tienen que vetar en el parlamento una declaración institucional con las palabras de su propio jefe.