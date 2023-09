REBI recibe el ‘Premio al Fomento de la Diversidad en el Empleo’ de Cruz Roja Guadalajara

El director ejecutivo de REBI Alberto Gómez recoge el galardón en una entrega de premios marcada por la emotividad

jueves 28 de septiembre de 2023 , 19:28h

La Sala Tragaluz del Teatro Buero Vallejo de Guadalajara ha sido el escenario esta mañana de la segunda edición de la entrega de premios ‘Reto Social Empresarial de Cruz Roja Guadalajara’.



La empresa soriana REBI ha sido galardonada con el ‘Premio al Fomento de la Diversidad en el Empleo’ que ha recogido el director ejecutivo de REBI, Alberto Gómez.



La entrega se ha desarrollado de una manera muy emotiva puesto que ha sido la ayudante de jefe de Obra de Red de Calor de Guadalajara, Alejandra Sánchez, quien ha entregado la estatuilla al Director Ejecutivo. Sánchez, además de voluntaria de Cruz Roja, es una de las personas que forman parte de Red de Calor gracias a la mediación de la institución a través de su Resto Social Empresarial.



Alberto Gómez ha comenzado su discurso de agradeciendo a Cruz Roja y a las autoridades presentes por la recepción del galardón pero sobre todo ha destacado que “el premio ya lo tenemos aquí con nosotros, y es Alejandra”.



Gómez ha puntualizado que “si alguien se merece un premio aquí, es Cruz Roja Guadalajara, por las verdaderas oportunidades que ofrece a quien más lo necesita en un momento determinado de su vida, y ayudarles a encontrar un empleo que es algo crucial para el bienestar de las personas. Yo siempre digo que en nuestra Red de Calor aquí tenemos al mejor equipo, a unos grandísimos profesionales, y gracias a Cruz Roja entre esos grandes profesionales tenemos la suerte de contar, además de con Alejandra, con los oficiales Demetrio, Eugén, Mostafá y Juan, quien ya lleva tres años con nosotros”.



Desde REBI creen en la capacidad de las personas, “así las valoramos, sin atender a ningún tipo de estigma, da igual que hablemos de condiciones físicas, psíquicas, raciales o culturales. Nosotros queremos en REBI personas que nos aporten, que sumen, y por supuesto también que aprendan como aprendemos nosotros de ellos”.



El responsable de la empresa soriana insiste en que “contar con trabajadores que no lo han tenido fácil para encontrar un empleo por circunstancias que cualquiera podríamos atravesar, refuerza la política de diversidad de nuestra empresa, y una mayor diversidad significa un mejor clima laboral. Pensamos que si la empresa tiene valores de integración, una cultura corporativa abierta y no participa de prejuicios, los empleados tendrán más sentimiento de pertinencia”.



REBI cree en la igualdad de trato, “y la integración es un concepto que debería estar ya superado en un mercado laboral moderno y por supuesto en una sociedad moderna. Lo cierto es que no lo está, por eso se necesitan alianzas tan importantes como las que crea Cruz Roja con las empresas de la provincia, que nos ponen en contacto con quienes buscan trabajo para cubrir nuestras vacantes, que a veces tampoco nos resulta fácil; esto sí que es un verdadero Reto Social y Empresarial y nos sentimos muy orgullosos de poder formar parte de él y parte de toda la ciudad de Guadalajara que también nos abrió sus puertas en el momento en el que desembarcamos aquí”.