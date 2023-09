COMUNICADO del ayuntamiento de Casasbuenas sobre presuntas irregularidades en la planta de biogás

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 25 de septiembre de 2023 , 11:25h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Ayuntamiento de Casasbuenas (Toledo) ha puesto en conocimiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno las presuntas irregularidades y opacidad en trámites administrativos posiblemente cometidos por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, al no cumplir lo dispuesto en la Ley 5/2020, de 24 de Julio, de Proyectos Prioritarios de Castilla – la Mancha.



La planta de producción de metano, proyecto previsto en el paraje Cerro Pelado (término de Noez, pero sólo a dos kilómetros de nuestro pueblo) se benefició para su declaración como proyecto prioritario de todas las ventajas incluidas en esa ley, la cual también impone restricciones.



Las principales son que si hay cambio de promotor o modificaciones en el proyecto es necesario iniciar de nuevo los trámites de valoración por parte de la Consejería. Hace unos meses el primer promotor “Biometano Montes de Toledo” desapareció y apareció otro nuevo “Biomethane Initiatives”. Estimamos que también pueden haberse producido cambios en el proyecto inicial. Ambas circunstancias las hemos puesto en conocimiento de la citada Consejería, sin respuesta hasta la fecha.



No solamente eso, hace unos días comenzaron las obras, estando todo el paraje lleno de maquinaria pesada. Nosotros tememos por la fauna, al ser área crítica del Águila Imperial Ibérica (Aquila Adalberti), especie protegida y en peligro de extinción, del Águila Perdicera (Aquila Fasciata) y del Milano Real (Milvus Milvus). Tenemos un informe pericial de SEO-Birdlife (puesto a disposición de la Junta de Castilla la Mancha) que así lo acredita. Al no recibir ninguna respuesta de la Consejería, hemos puesto los hechos en conocimiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que emita un dictamen sobre la existencia de presuntas irregularidades en los trámites administrativos y para que se pronuncie sobre si procede la paralización de las obras en curso.



Asimismo nos planteamos llevar el asunto a los tribunales. Los promotores presuntamente podrían ser responsables de un daño ecológico, pero la Junta de Castilla la Mancha también presuntamente lo sería subsidiariamente al amparar sus actuaciones.