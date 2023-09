Una veintena de madres de Badajoz denuncian que circulan fotos de falsos desnudos con Inteligencia Artificial de sus hijas

lunes 18 de septiembre de 2023 , 19:22h

En la vuelta al cole de un instituto de Almendralejo, un municipio de Badajoz de casi 30.000 vecinos, comenzó un rumor de que hay fotos de alumnas desnudas rulando por los móviles. Una de las hijas se lo cuenta a su madre y dice que ha sido a través de una aplicación de Inteligencia Artificial.



Tras la conversación, las madres comienzan a hacer llamadas, hay más de 20 niñas afectadas. Es entonces cuando una madre decide crear un grupo de WhatsApp para coordinarse mejor entre todas. Este lunes, según cuentan tres de ellas por teléfono, ya son 27 en el chat. En Almendralejo existen cinco centros educativos que dan clase de secundaria. En, al menos cuatro, se han difundido imágenes de alumnas desnudas modificadas por inteligencia artificial.



Fuentes policiales de Extremadura informan de que les consta la denuncia de, al menos, siete en solo estos días. El caso está siendo investigado por la policía judicial de Almendralejo.



El Fiscal Superior de Extremadura, Francisco Javier Montero, ha calificado de "alarmante" el uso de la inteligencia artificial en los delitos sexuales, tal como ha expuesto en su intervención durante el acto de presentación de la citada memoria de actividad del Ministerio Público. "Se suplantan identidades y atenta, mediante la manipulación fotográfica, la intimidad y el honor", ha afirmado el fiscal jefe.



Precisamente, la memoria recoge que en Extremadura las víctimas menores han aumentado un 22% en los delitos de corrupción, un 133% en el uso de menores para pornografía, un 57,14% los delitos de abusos de menores y un 100 % las agresiones sexuales a menores en Extremadura. En cuanto a los delitos sexuales cometidos por menores, se han incoado 63 procedimientos, un 50% más respecto a 2021.



Cada vez son más las afectadas. Una de las últimas en incorporarse al grupo ha sido Miriam Al Adib, extremeña de 46 años, que trabaja como ginecóloga en el pueblo. Al Adib cuenta con un perfil en Instagram donde la siguen más de 120.000 personas. Aquí, este domingo, hizo un vídeo en directo para contar lo que acaba de pasar en su casa. El vídeo acumula ya más de 70.000 visitas. “Acabo de llegar de un viaje y esto es muy grave y tengo que compartirlo”, dice.



Al Adib, que tiene cuatro hijas de entre 12 y 17 años, llegaba de un viaje de Barcelona donde impartía unas ponencias sobre salud sexual femenina. La reacción fue de apoyo masivo a todas las madres afectadas, con mensajes privados y públicos de que continúen y denuncien.



Denuncia en 120 Minutos que los niños “no saben la trascendencia” de sus acciones y que no saben a dónde han podido llegar esas imágenes. “Algunos niños siguen sin entenderlo y se ríen de las niñas en el colegio”, se queja, mientras agradece que “el apoyo de los medios y la sociedad” les ha hecho sentir fuertes para denunciar.



José María Benito, inspector de Policía, cuenta que no solo comete el delito quien fabrica esa imagen, también son perseguibles “los que la han difundido, y si además usan el chantaje para no seguir difundiéndolas estaríamos ante otro más”.



La investigación, según fuentes policiales, sigue abierta. La foto de una de las menores incluía una mosca en la foto del desnudo integral de su hija. Esa mosca es el logo de la supuesta aplicación que se ha utilizado con todas las menores. Se trata de una aplicación que tiene un mensaje en mayúsculas a modo de bienvenida en su página web: “Desviste a cualquiera con nuestro servicio gratuito”.



Policía identifica a varios menores como presuntos autores

La Policía Nacional ha identificado a varios menores como presuntos autores de los "desnudos" realizados con programas de inteligencia artificial y ha tomado declaración a siete posibles víctimas de esa manipulación.



Así lo ha indicado este lunes el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza.



Mendoza ha señalado a pregunta de los medios que en cuanto se ha tenido conocimiento de la identidad de los menores se ha traslado a la Fiscalía de Menores para que "decida lo que corresponda".