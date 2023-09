Hannibal Laguna e Isabel Sanchís, referentes de la alta costura en la moda española

sábado 16 de septiembre de 2023

La 78 edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha puesto de manifiesto este vienes que la alta costura vende, como demuestran las propuestas de Hannibal Laguna e Isabel Sanchís, que con una costura preciosista logran que sus vestidos viajen por todo el mundo. "Hay futuro en la moda española", coinciden.



Pero no son los únicos que apuestan por las diseños para eventos, tal y como se ha visto en las propuestas de Pedro del Hierro o Jorge Vázquez, que se han volcado en colecciones de fiesta y cóctel.



"Venimos de una etapa complicada. La costura es difícil, pero quien la lleva dentro no la deja", apunta Hannibal Laguna, un referente del diseño pulcro y puntada impecable, que dirigió sus pasos hacia este sector cuando "despuntaba el 'fast fashion' y era imposible competir con él".



El creador señala que "confeccionar un vestido a medida es artesanía, va a perdurar en el tiempo", dice. Describe con entusiasmo el proceso de diseño de una prenda que va de tomar medidas a descubrir las necesidades de tu clienta: "Es mágico".



"Hay futuro para la costura a medida, pero hay que conocer el oficio", asevera.



Después de celebrar su 35 años en la moda, Hannibal Laguna ha dado un golpe de timón y ha abandonado en su nueva propuesta los estampados florales que tanto le gustan, en cualquiera de sus declinaciones, y ha apostado por las geometrías y la ruptura de simetrías en escotes y faldas, en un desfile al que ha acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez.



"Hemos recuperado ideas que empezamos a explorar hace veinte años como los flecos de celofán", un elemento del pasado, que evoca el futuro, señala Laguna, que busca la luz y la irisdiscencia pensando en sus clientas de Asia y Latinoamérica.



Siluetas "femeninas y glamurosas" a las incorpora los lazos XL como complemento para ceñir la cintura. Una apuesta por vestidos ligeros en violetas metalizados, corales y naranjas intensos, donde no faltan bordados de paillettes y cristal.



Casi cincuenta salidas con las plumas como hilo conductor son las que ha presentado Isabel Sanchís, la firma que conducen la propia creadora y su hija Paula.



Con la presión de haber obtenido el premio a la mejor colección en la edición anterior de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, siguen apostando por una mujer femenina y una costura para todo tipo de cultura y edad, comentan, recordando que sus vestidos viajan a Estados Unidos, Brasil, México, Singapur, Turquía o Emiratos Árabes.



"Cada año damos un paso más en la elección de técnicas y materiales para intentar ofrecer nuestra mejor versión", explican a EFE momentos antes del desfile.



Prueba de ello es el trabajo artesano de varios vestidos de crin, piezas escultóricas que en las que se evidencia un minucioso trabajo de más de dos meses.



Vestidos fluidos donde las plumas cosidas, entrelazadas, tintadas a mano o sueltas aparecen sobre naranjas quemados, verdes lima, negros o fucsias.



Una colección donde tampoco falta el volumen que ofrece el raso líquido en mangas y faldas.



A primera hora de la mañana ha mostrado su propuesta de baño Dolores Cortés, una vertiente de la moda que desde hace algunos años, también se convierte en una alternativa para la fiesta y la noche.



"La moda baño ha cambiado, se puede y se debe combinar un bañador o un bandó con un pantalón o una falda para una noche especial", asevera la diseñadora que ha presentado una colección inspirada en Bali, cuando celebra el 70 aniversario de la andadura de esta empresa familiar referente en moda baño en todo el mundo.