Argentina es condenada a pagar casi 15.000 millones de euros por la expropiación de YPF a Repsol

lunes 11 de septiembre de 2023 , 20:14h

Argentina ha sido condenada a pagar al menos 16.000 millones de dólares (unos 14.940 millones de euros) en concepto de daños y perjuicios en un juicio en Estados Unidos por la expropiación en 2012 de la petrolera estatal YPF a la española Repsol. La jueza Loretta Preska, del distrito de Manhattan, en Nueva York, ha sido la encargada este viernes de informar a Argentina sobre la cantidad a pagar a entidades respaldadas por el fondo Burford Capital, que adquirió el derecho a presentar las demandas en 2015.



La jueza especifica en su fallo que "la República (Argentina) ejerció un control indirecto sobre el número requerido de acciones de Repsol el 16 de abril de 2012, y en consecuencia desencadenando esa licitación", y añade que "los intereses previos del 8% son apropiados y deben constar desde el 3 de mayo de 2012".



El Gobierno argentino apelará el fallo adverso, según han anunciado este viernes fuentes oficiales: "El gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska", ha publicado en sus redes sociales la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. El Ejecutivo seguirá "defendiendo la soberanía energética" y a la empresa estatal "frente a los fondos buitres", ha añadido la portavoz.



Del importe total que debe abonar Argentina, más de 11.000 millones corresponderían a Burford, financiador del pleito, y el resto lo percibirían Repsol (con unos 1.500 millones) y las sociedades de la familia argentina Eskenazi. Mientras que la acusación reclamaba 16.000 millones de dólares, Argentina estimaba que con base en un fallo anterior de la jueza le correspondería abonar cerca de 5.000 millones.



Segundo fallo en contra de Argentina

El caso se remonta a ocho años atrás y en él se dirimía la compensación que Argentina debe o no pagar a inversores de YPF, que argumentan que se vieron afectados cuando el Estado expropió a la española Repsol el 51% de las acciones de la petrolera y no hizo una oferta pública por el resto de títulos.



Anteriormente, en marzo de este año, la Corte del Distrito Sur de Nueva York ya falló en contra de Argentina por la expropiación de la petrolera YPF, dictando una sentencia que resultó favorable para los fondos Burford Capital y Eton Park. Estos fondos reclamaban que, en el momento de la nacionalización de YPF, en 2012, Argentina debía haber realizado una oferta de adquisición por toda la empresa (como fijaba el estatuto) y no solo por una parte.



"El Tribunal considera que los demandantes fueron perjudicados por Argentina, porque ellos tenían derecho a recibir una oferta pública de adquisición que les hubiera proporcionado una salida compensada pero no lo hizo", recogía la sentencia.



Ahora, esta nueva condena supone un duro golpe en un momento en el que la situación financiera del país latinoamericano es cada vez más precaria, con una elevada inflación y gran inestabilidad monetaria.



La oposición le pide al kirchnerismo que pague la indemnización



La candidata por la coalición opositora Juntos por el Cambio (centroderecha), Patricia Bullrich, ha exclamado este viernes "que la guita la ponga el kirchnerismo", reclamando que para ella siempre supuso una "barbaridad" la expropiación realizada "sin cumplir con la Constitución".



"Ahora que la paguen de su bolsillo", ha remarcado Bullrich en un mensaje en sus redes sociales, en referencia al fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y a su viuda y expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), actual vicepresidenta.



"El 10 de diciembre terminamos con el kirchnerismo para siempre", ha prometido Bullrich, quien pertenece a la misma coalición que integra el expresidente Mauricio Macri (2015-2019).