Ayuso expresa su preocupación al Rey porque la convivencia en España se rompa

lunes 11 de septiembre de 2023 , 20:06h

Felipe VI ha recibido este lunes en el Palacio de la Zarzuela a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al comienzo de la ronda de reuniones que el jefe del Estado va a mantener en los próximos días con los nuevos líderes regionales elegidos tras los comicios del 28 de mayo.



Díaz Ayuso ha expresado a Felipe VI que le “preocupa mucho” la situación política en España y que pueda "romperse" la convivencia, por lo que ha garantizado que Madrid tiene “un obligación histórica y moral con España" para impedir que ello ocurra.



“Me preocupa mucho la convivencia, que no se escuche a la gente desde la propia izquierda, que se dé por normal lo que no es, cómo se está intentando normalizar lo que nunca puede ser. Estoy muy preocupada por que nos dividan en dos bandos. No podemos estar en eso. Esta convivencia no puede romperse”, ha asegurado la presidenta madrileña en una conversación informal con periodistas sin micrófonos al término de la reunión con el Rey.



Ante esta situación, Díaz Ayuso ha transmitido a Don Felipe: “En pocos países se vive como aquí, con los niveles de bienestar y tolerancia que tenemos. Sería un pecado que se rompiera. Madrid tiene una obligación histórica y moral con España y va a trabajar por la convivencia”.



Según ha comentado al monarca, su objetivo es hacer “una política muy animosa, de grandes proyectos” y de que Madrid sea “un lugar de tranquilidad y esperanza”.



Díaz Ayuso no ha revelado ningún mensaje que le ha expuesto el Rey sobre el panorama político en España, marcado por la incertidumbre sobre la investidura y la exigencia del expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, de que se apruebe una ley de amnistía a los condenados por el "procés" como condición para negociar el apoyo de su formación al nuevo gobierno.



Sí ha confesado que Felipe VI le ha transmitido su “honda preocupación” por los daños causados por el temporal de la pasada semana, no solo en diversos pueblos de la Comunidad de Madrid sino también en zonas de Toledo y Tarragona.



“Sabe perfectamente lo que ha ocurrido en cada municipio”, ha valorado Díaz Ayuso sobre el conocimiento del jefe del Estado.



En su charla, la dirigente del PP ha detallado al Rey algunos de sus proyectos a nivel regional para la presente legislatura, como el de la vivienda, ante el reto de conseguir “un crecimiento equilibrado” y de generar alojamiento suficiente ante las perspectivas de que la Comunidad de Madrid siga registrando un notable aumento de su población.



También le ha explicado el plan de crear en dos o tres años la primera residencia del mundo para enfermos con ELA en el antiguo hospital Puerta de Hierro o los actos de la tercera edición de la celebración de la Hispanidad.



A pesar de haber estado casi hora y media de reunión, Díaz Ayuso ha apuntado que le ha resultado “muy corta” ante los numerosos asuntos que han abordado.