Intervienen en Barajas 145.000 puros sin declarar valorados en 3 millones de euros

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 31 de agosto de 2023 , 21:27h

Agentes de la Unidad Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil han intervenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 144.834 puros sin declarar valorados en más de tres millones de euros, que una red de ciudadanos chinos pretendía exportar desde España al país asiático.



En el marco de la "Operación Yankao", los agentes han detenido a un hombre y una mujer de nacionalidad china a quienes les imputan los delitos de contrabando, usurpación de estado civil, falsificación documental, pertenencia a grupo criminal y receptación, ha informado este jueves la Comandancia de Madrid.



Actualmente, se están investigando a otras siete personas más por su presunta colaboración económica y por funciones de transporte y traslado de los puros, por lo que no descartan nuevas detenciones.



La operación comenzó cuando los agentes del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas detectaron un gran número de paquetes postales de puros de tabaco que aparentaban ser envíos ocasionales entre particulares.



Sin embargo, la frecuencia y la regularidad con la que se realizaban estos envíos hicieron sospechar a los agentes de que pudieran tratarse de expediciones comerciales no declaradas.



Gracias al análisis documental y al seguimiento de sus actividades económicas, los investigadores constataron la existencia de un grupo dedicado a introducir puros de países de fuera del territorio aduanero sin declarar para después enviarlos a China.



Con todo ello, aparte de vulnerar la legislación aduanera, el grupo eludía las autorizaciones administrativas sanitarias y comerciales requeridas para este tipo de expediciones, ya que la mercancía no pasaba ningún filtro de calidad ni de consumo.



Como resultado final los agentes han logrado localizar y fiscalizar los casi 145.000 puros divididos en varias partidas y que, dada la exclusividad de algunos de ellos, elevan su precio en más de 3 millones de euros.



Durante la investigación, se realizó el registro en una vivienda de la localidad madrileña de Parla e interceptaron diferente documentación relacionada con los hechos, un vehículo de alta gama y cuatro teléfonos móviles.