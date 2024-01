El sindicato de Policía denuncia la situación "insalubre" del aeropuerto Barajas ante la Inspección de Trabajo

viernes 26 de enero de 2024 , 20:21h

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha presentado una denuncia con carácter de emergencia ante la Inspección de Trabajo por la persistencia de las "insalubres condiciones" en las que trabajan los policías en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.



La denuncia del SUP llega después de que este mismo jueves Interior haya anunciado el acondicionamiento de una cuarta sala en Barajas para solicitantes de asilo, después de semanas con críticas por el hacinamiento en estas instalaciones para atender a ciudadanos de países africanos que solicitan protección internacional al hacer escala en la capital.



Por todo ello, el sindicato ha decidido "dar un paso más" presentando esta denuncia "después de dos semanas denunciando sin interrupción el caos reinante en las terminales madrileñas con fugas, entradas irregulares, personas hacinadas...", han reclamado en un comunicado.



Asimismo, el SUP se ha preguntado qué pasará con las recetas médicas y necesidades sociosanitarias de estas personas que se agolpan en las salas, con los pañales de los bebés de la sala 2 o con las necesidades de higiene íntima de las mujeres y de todos los allí hacinados.



"Ante la crítica situación de nuestros compañeros en el aeropuerto, creemos que es urgente que tanto la Inspección de Trabajo como el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección de la Policía, acudan lo antes posible a las áreas de trabajo de las terminales de Madrid Barajas donde prestan servicio entre chinches, cucarachas y otros insectos", ha reclamado el sindicato.



Por otro lado, el SUP ha insistido además en que se tomen medidas contra la compañía Royal Air Maroc que llevan solicitando desde el inicio de la crisis. "Las previsiones para las próximas fechas no son nada esperanzadoras y el efecto llamada hasta que lleguen las imposiciones de visado de tránsito a las nacionalidades más conflictivas lo tenemos asegurado", ha añadido.



El SUP, el sindicato Unificado de Policía afirma que hay inmigrante repartidos por la zona de transito de la T4 Satélite, que se han producido nuevos intentos de fuga y que es prácticamente imposible para los policías controlarles en estas circunstancias.



La Policía asume la limpieza



La Policía Nacional está acondicionando "de manera urgente" una cuarta sala para atender las peticiones de asilo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras las negociaciones entre AENA y el Ministerio del Interior, después de semanas con críticas por el hacinamiento en estas instalaciones para atender a ciudadanos de países africanos que solicitan protección internacional al hacer escala en la capital.



La limpieza de las instalaciones ha sido asumida por la Dirección General de la Policía, que ha ampliado el contrato con la empresa que hasta ahora le prestaba este servicio en sus dependencias, según ha informado el Ministerio del Interior este jueves. También se han adquirido literas y "diverso material para su entrada en funcionamiento".



Este pasado martes Cruz Roja anunció que se retiraba temporalmente de las instalaciones de Barajas debido al caos con la atención a los migrantes y el Gobierno ha impuesto los visados de tránsito a ciudadanos senegaleses y keniatas para tratar de evitar el uso "fraudulento" de las escalas y peticiones de asilo, aunque sindicatos de la Policía piden hacer lo mismo con marroquíes.