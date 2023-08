Jenni Hermoso desmiente a Rubiales : "Quiero aclarar que, tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó"

viernes 25 de agosto de 2023 , 18:22h

Según ha podido saber Onda Cero, las jugadoras de la selección española están preparando un comunicado en el que la futbolista desmiente las palabras del presidente.



"Quiero aclarar que, tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", rezará el comunicado en relación a las palabras de Rubiales este viernes en la Asamblea Extraordinaria de la RFEF.



En el comunicado, además, se anuncia que las campeonas del mundo no volverán a la selección con estos dirigentes y apunta que exigen cambios estructurales y deportivos, con lo que se puede entender que piden, también, la marcha del seleccionador Jorge Vilda, al que este viernes Rubiales ha ofrecido esta misma mañana públicamente una renovación durante los próximos cuatro años.