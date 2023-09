ÚLTIMA HORA : Jennifer Hermoso denuncia a Luis Rubiales ante la Fiscalía por el beso

miércoles 06 de septiembre de 2023

La jugadora de la selección nacional de fútbol femenino Jennifer Hermoso compareció este martes en la sede de la Fiscalía General del Estado para presentar su denuncia contra Luis Rubiales por el beso en la final del Mundial, procedimiento previo para que la querella sea formalizada ante la Audiencia Nacional.



La Fiscalía ya ha comunicado que presentará la querella en la Audiencia a la "mayor brevedad posible". La declaración tuvo lugar en su sede, para proteger la privacidad de la víctima, y ante la teniente fiscal Marta Durántez.



El Ministerio Público abrió la semana pasada diligencias de investigación tras las diferentes denuncias que particulares presentaron contra Rubiales, y lo hizo para ofrecer a la jugadora la posibilidad de denunciarlo por agresión sexual, y porque no dudaba de que aquel beso "no fue consentido". La Fiscalía cree que los hechos denunciados -el beso que Rubiales dio el pasado 20 de agosto en la boca a Jenni Hermoso mientras agarraba "con las dos manos la cabeza de la jugadora"-, podrían ser constitutivos de un delito de agresión sexual.



En el decreto en el que abrió diligencias, recordaba asimismo que la circular de la Fiscalía General del Estado sobre los criterios de actuación tras la reforma de los delitos contra la libertad sexual en la conocida como ley del solo sí es sí incluía entre los actos "merecedores de reproche penal" los besos en la boca, según varias sentencias.



Hermoso declaró ante la Fiscalía por el beso no consentido que recibió del entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, durante la entrega de premios que tuvo lugar tras la final del Mundial. Esta circunstancia provocó que Rubiales fuera inhabilitado temporalmente por la FIFA durante 90 días. Mientras, y a nivel nacional, el TAD le abría expediente por 'falta grave', lo que impedía que el Consejo Superior de Deportes pudiera suspenderle provisionalmente, una situación que puede cambiar ahora con la querella que se presente ante la Audiencia Nacional.



Las reacciones a la denuncia de Hermoso no han tardado en llegar. Una de las primeras ha sido la de la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, que lo ha hecho a través de las redes sociales: "Jenni Hermoso, no estás sola. Somos millones contigo".