"Our friendly team promises you satisfaction", los Rolling Stones sacan nuevo álbum este septiembre

miércoles 23 de agosto de 2023

Un aviso publicado el jueves pasado en un periódico de Londres dejó varias pistas que el nombre del álbum sería Hackney Diamonds.



"Our friendly team promises you satisfaction. When you say gimme shleter we'll fix your shattered windows".



El anuncio insertado en un periódico local de Londres, el Hackney Gazette, podría parecer la publicidad de una empresa cualquiera que oferta sus servicios. Pero una lectura atenta revela informaciones que conducen a una firma muy especial: The Rolling Stones.



El nuevo disco será el primero tras la muerte de Charlie Watts y con Mick Jagger convertido en octogenario. El título sería 'Hackney Diamonds', que puede hacer referencia a los 60 años del grupo en activo, sus 'bodas de diamante'.