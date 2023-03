U2 lanza su nuevo álbum recopilatorio, 'Songs Of Surrender', con temas actualizados

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 17 de marzo de 2023 , 14:05h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

U2 ha publicado este viernes un trabajo recopilatorio titulado ‘Songs Of Surrender’, en el que incluye 40 de sus canciones “reimaginadas y regrabadas" para reflexionar sobre la transformación de la banda irlandesa y sus cuatro miembros tras casi 50 años de exitosa carrera musical.



El proyecto complementa el libro de memorias ‘Surrender. 40 canciones, una historia’, publicado el pasado año por Bono, y parte de una iniciativa del propio cantante y el guitarrista del grupo, The Edge.



Los ahora sexagenarios Bono, The Edge, Larry Mullen (batería) y Adams Clayton (bajo) han optado por deconstruir esas canciones, auténticos himnos del rock, retocando la música y letras para crear una obra mucho más básica y acústica.



Las nuevas canciones de ‘Songs Of Surrender’ están repartidas en cuatro secciones, una para cada miembro de U2, y no sigue un orden cronológico, pues el primer disco, llamado ‘The Edge’, arranca con ‘One’ (1991) y el último, ‘Bono’, cierra con ‘40’ del álbum ‘War’, el que los lanzó al estrellato en 1983.



Este nuevo proyecto no solo aborda la transformación de las canciones de U2, sino que busca también resaltar las individualidades de cada integrante del grupo, en un momento en el que Bono ha confesado que no sabe cuánto durará U2 y la banda afronta un periodo sin su batería.



El próximo otoño en Las Vegas (EE.UU.), el grupo llevará a cabo una residencia de conciertos, en los que, por primera vez, no estará Larry Mullen.



Después la última actuación en vivo de U2 en diciembre de 2019, Mullen se sometió a chequeos médicos para constatar que deberá pasar por el quirófano si quiere seguir tras los bombos y platillos a sus 61 años: "Tengo muchas partes del cuerpo que se me caen: las rodillas, los codos, el cuello...", reconoció recientemente.



Tal vez fueron estos problemas los que llevaron a The Edge (Dave Howell Evans) a diseñar ‘Songs Of Surrender’, en un proceso que inició enviando a 40 fans una carta en la que sugería que la banda estaba trabajando en un nuevo proyecto.