Madonna confirma las fechas de sus conciertos en España

miércoles 16 de agosto de 2023 , 18:30h

Madonna confirmó este martes que mantiene las fechas europeas de The Celebration Tour, entre ellas las actuaciones en el Palau San Jordi de Barcelona (España) el 1 y 2 de noviembre, una gira que la artista se vio obligada a posponer al ser hospitalizada por una grave infección bacteriana.



La cantante dará el pistoletazo de salida en Europa el 14 de octubre en Londres con el primero de sus cuatro conciertos en la capital británica, seguidos de los programados en Bélgica, Dinamarca, Suecia, España, Portugal, Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos durante el resto del 2023, informó este martes Live Nation España en un comunicado.



Madonna, que cumplirá mañana 65 años, tuvo que reprogramar casi en su totalidad las fechas de la parte norteamericana de la gira, que comenzará el 13 de diciembre de 2023 en el Barclays Center de Brooklyn (Nueva York). En EE.UU, las entradas adquiridas inicialmente serán válidas para las nuevas actuaciones, a excepción de Los Ángeles y una de las fechas en Nueva York, dond -debido a un cambio del recinto-, se realizará la devolución de las entradas y se facilitará un nuevo enlace de compra a través de Ticketmaster.



Por incompatibilidad de agenda, la artista lamenta no poder reprogramar los conciertos de Tulsa (27 de julio), Nashville (22 de diciembre), San Francisco (15 de enero), Las Vegas (18 de enero) y Phoenix (20 de enero) y espera poder volver a estas ciudades en el futuro. La devolución de estas entradas se realizará a través del punto de venta original. "Estoy emocionada por explorar tantas canciones como sea posible con la esperanza de dar a mis fans el espectáculo que han estado esperando”, afirmó Madonna tras el anuncio.



En The Celebration Tour Madonna, la artista recuerda su travesía artística a lo largo de cuatro décadas, y rinde homenaje a la ciudad de Nueva York, lugar en el que comenzó su carrera musical. La ambiciosa gira "Celebration", que abarca la carrera de cuatro décadas llena de éxitos de Madonna, arrancó el 15 de julio en Vancouver (Canadá) y estaba previsto que recorriera ese país y Estados Unidos hasta octubre antes de partir hacia Europa.