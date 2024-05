Salen a la venta nuevas entradas para los conciertos de Springsteen en Madrid y Barcelona

martes 07 de mayo de 2024 , 14:05h

La promotora de los conciertos de Bruce Springsteen en España ha sacado este martes a la venta nuevas entradas para las tres citas de Madrid y las dos de Barcelona, todas ellas en junio.



Por ajustes finales de producción han quedado algunos espacios libres, ha señalado Doctor Music en un comunicado, sin precisar cuántas entradas son las que ya están disponibles en su web y en entradas.com.



La única precisión es que se trata de entradas de asiento reservado y de pista para los conciertos de Madrid y puestos de asiento reservado para las citas de Barcelona.Bruce Springsteen and The E Street Band ofrecerán tres conciertos en Madrid, los días 12, 14 y 17 de junio, en el Cívitas Metropolitano, y dos en Barcelona, el 20 y 22 de junio, en el Estadi Olímpic.



Los conciertos formarán parte de su gira '2024 Word Tour', que Bruce Springsteen and The E Street Band abrieron el 19 de marzo en Phoenix (EE.UU.).



La parte europea se inició el 5 de mayo en Cardiff (Reino Unido) y pasará además por Irlanda, Francia, República Checa, Italia, España, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega, para acabar otra vez en suelo británico con dos conciertos en el Wembley Stadium de Londres los días 25 y 27 de julio.



Tras esta etapa europea, volverán a Estados Unidos, donde por el momento tienen previstas otras quince actuaciones.



El precio de las entradas para los conciertos en España oscilan entre los 65 y los 128 euros para las entradas de asiento reservado en grada; 128 euros para pista delantera y 88 euros para pista trasera (85 en Barcelona), gastos de distribución no incluidos, y se pueden adquirir un máximo de 6 entradas por compra.



La gira europea de Bruce Springsteen and The E Street Band en 2023 vendió más de 1,6 millones de entradas.