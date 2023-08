Sacedón recuperará sus cabezudos después de alrededor de casi tres décadas

A iniciativa de un joven vecino y con el apoyo del Ayuntamiento, el próximo 29 de agosto los vecinos de Sacedón se despertarán al toque de una diana amenizada con música de charanga y la presencia de los cabezudos, que perseguirán a los niños y niñas del pueblo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 16 de agosto de 2023 , 17:03h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El 29 de agosto, en plenas fiestas en honor de la Santa Cara de Dios, Sacedón retomará una costumbre añeja, que data de principios de los años 50 del pasado siglo, según la cronista oficial del municipio, María Jesús Moya: la diana floreada con charanga y cabezudos.



Según relata Moya, el día del pregón, alrededor de las seis de la tarde, un hombre a caballo, que era el pregonero, recorría el pueblo leyendo su pregón, rodeado de tambores y clarinetes y seguido por cabezudos para informar del comienzo de las fiestas. También se daba la celebración de dianas, llamadas floreadas porque el corneta adornaba la música con florituras, pero no será hasta el año 69 cuando los cabezudos acompañen a los despertares festivos.



Alrededor del año 1973, siendo alcalde el señor Moranchel, a los cabezudos se le suman los gigantes, que este año no desfilarán. Fabricados por un artesano del mimbre, el señor Pepe, se visten gracias al arte de Angelines y Victoria Martínez, que fueron quienes diseñaron y cosieron sus trajes; siendo Goyo Ballesteros Viñas el primer vecino que se disfrazó.



A partir del año 75, el 29 de agosto comenzaba la diana floreada y se repetía todos los días de fiesta. Según relatan los vecinos a la cronista, se regalaban magdalenas, anís y otras viandas para los gigantes y cabezudos.



Se desconoce con exactitud el año en que dejó de celebrarse, pero el motivo simple y llanamente fue la falta de voluntarios. Un problema que ahora Raúl Alcalá, vecino de Sacedón de 17 años, quiere revertir con la ayuda del Ayuntamiento, cuyo equipo de Gobierno se muestra entusiasmado con la idea de recuperar una tradición, que si bien no se remonta más allá de mediados del siglo pasado, caló hondo en el recuerdo de muchos sacedoneros que hoy son adultos.



Para Francisco Pérez Torrecilla, alcalde de Sacedón, “este tipo de iniciativas son las que buscamos rescatar, como todo lo relacionado con la Navidad, las rondas y sus coplas, para poner en valor las raíces culturales de nuestra identidad como pueblo, nuestro patrimonio inmaterial”.



Así, desde el Ayuntamiento animan a todos los vecinos a sumarse a la iniciativa, tanto para colaborar en años sucesivos como para disfrutar, “a quienes se levanten temprano, a los niños que quieran disfrutar corriendo delante de los personajes, a quienes todavía no se hayan acostado, a quienes lo recuerden con cariño y a quienes quieran redescubrir una vieja tradición no sólo de nuestro pueblo, sino de toda Castilla”.