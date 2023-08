Carlos Hernández y Beatriz Martínez se llevan el trofeo MTB Jardín de La Alcarria de Brihuega

lunes 07 de agosto de 2023 , 16:59h

Después de unos años de ausencia, desde 2018, volvía al circuito de la Diputación Provincial el Trofeo MTB Jardín de la Alcarria que en el año 2023 ha cumplido su IX Edición.

El calor veraniego le daba un respiro a la carrera, y, a las nueve de la mañana, la hora de la salida, hacían unos más que aceptables, e incluso frescos, 16º C en el parque Reina Cristina de la localidad briocense. La prueba volvía a ser un éxito de participación, con 190 inscritos, 153 en la carrera pro, 29 en la corta y 8 en la de e-bikes, puesto que, como sucede en cada propuesta del Circuito, la organización marca y convoca la participación en dos trazados, uno largo, para los bikers más avezados y para e-bikers, y otro corto, apto para cualquier condición física.

La salida la dieron el director de carrera, el briocense Javier Pacheco, y Javier Fernández, coordinador del Circuito de la Diputación Provincial.

Por delante de los ciclistas, 48 kms para los que optaron por la ruta larga, con un desnivel positivo de 868 metros, y 26 kms, con un desnivel 252 m, para la ruta corta. Ambos trazados eran inéditos en la carrera. Ha sido el Club Atletismo-MTB Brihuega quien se ha encargado de su diseño, marcaje y señalización en este 2023, siempre con el objetivo de propiciar una carrera MTB, apta para todos los niveles y del gusto de los bikers. Y así ha sido. En cada edición, la organización aprovecha la orografía y paisajes de Brihuega para diseñar una propuesta diferente, algo que los bikers les reconocieron en la meta.

La primera dificultad del recorrido estaba en la pista de Valdeatienza y su alto. En el primer tramo rodador de La Galiana se hacía una primera criba de favoritos, muy amplia inicialmente.

En el pueblo de Yela, se encontraba el primer desvío de la ruta corta. Allí, Javier Écija (Bike Time), haciendo gala de su arrojo en la bajada, tomaba la cabeza del grupo, mostrando, en la subida a la pedanía brioncense de Cívica, que iba a ser un rival duro de roer. El paso por Cívica ha sido una de las sorpresas del recorrido de este año. Su empinadísima subida, con tramos de hasta el 15% de desnivel, ha sido el escenario del segundo ataque de Écija, que ya sólo ha podido seguir el, a la postre ganador, Carlos Hernández (Cross Chicken CDE). Superado el casco urbano de esta localidad, tallada en la roca, los bikers ascendían por una senda, recuperada por la organización para la prueba, que desemboca en La Alcarria y sus conocidos campos de lavanda. Hernández y Écija, que han convivido estos días, compartiendo habitación incluso, en el Campeonato de España MTB, se daban relevos para mantener la distancia con respecto a los perseguidores.

En Villaviciosa del Tajuña se encontraba el segundo avituallamiento de la jornada para ruta larga y corta km 35. La ascensión al paraje de La Boquilla no ha resultado decisiva, por lo que el dúo protagonista de hoy, se tenía que jugar la victoria en el descenso final al cerro de la Orca. Ambos han hecho derrapar sus bicis en una doble curva en el descenso, y, al final, Hernández, que salió primero del incidente, mantuvo su posición hasta la meta, situada, como la salida, en el frescor del Parque de María Cristina. Carlos Hernández paró el crono en 1h 57´56”.

“La carrera ha sido muy bonita. Al principio era rodadora, pero después, muy técnica. Y ahí es donde se ha resuelto, bajando”, comentaba Hernández en meta. Sobre la colaboración con Écija, el ganador reconocía que “nos hemos ayudado y el sprint ha sido un poco casualidad, porque podía haber ganado cualquiera de los dos”, terminaba. El madrileño cuenta por victorias sus dos participaciones en un circuito de Guadalajara que le encanta. Después de las vacaciones, comenzará su temporada de ciclocrós.

Idéntica visión, e idéntico tiempo, de carrera tenía Écija. “En el llano, hemos rodado en grupo, porque teníamos viento de cara. Sabía que la bajada después de Yela podía ser decisiva. Me he puesto delante, arriesgando. Cuando he llegado al llano, he subido el ritmo y se me han unido Hernández y Toquero. En la subida a Cívica se quedó Toquero y Hernández y yo nos hemos relevado hasta a meta. Como conozco las bajadas, le he ido anticipando las dificultades a mi compañero. La última, era delicada, y los dos hemos decidido no arriesgar”, afirmaba el hoy subcampeón. Terminada su temporada fuera de la provincia con el Campeonato de España, en el que ha conseguido un meritorio vigésimo segundo puesto, es muy posible que el sacedonero esté presente en las últimas tres carreras del circuito. Écija, siempre agradecido, tenía palabras de elogio para la organización briocense. “Llevo corriendo aquí desde los 14 años. No repiten ningún año el recorrido. Siempre se sacan un as debajo de la manga, llevando la carrera hacia una zona u otra, para hacerla distinta cada año, manteniendo las sendas. La organización y el marcaje es una maravilla”, terminaba.

Tercero ha sido Yeray Toquero (SportPla), que debutaba hoy en el Circuito MTB de Guadalajara. “La carrera ha sido muy divertida, en un circuito espectacular, con un terreno bastante suelto”, explicaba en meta. Ha venido por recomendación de un par de amigos. Y se han cumplido sus expectativas. En la bajada de Yela, tras salirse de la trazada, Toquero perdía contacto con el dúo de cabeza, y ahí se fueron al traste sus opciones de triunfo. “Ha sido un día perfecto para disfrutar la bicicleta. Seguro que repito. Estaba muy bien marcado y el post meta es un lujo”, terminaba el biker.

En féminas se ha impuesto Beatriz Martínez (Flop CMC Sapim), con un tiempo de 2h. 26´ 53”. Su victoria prácticamente le asegura la general del circuito, después de haber vencido en cuatro de las cinco pruebas disputadas hasta ahora, a excepción, precisamente, de la que se corría en su pueblo, Cifuentes. Beatriz había entrenado en Brihuega la semana pasada. “Sabía dónde tenía que apretar y dónde recuperar”, contaba en meta, agradeciendo, además, que hoy el calor haya respetado a los ciclistas, incluso en los últimos kilómetros, sin árboles, a diferencia del resto de un recorrido “con muchas sendas disfrutonas”, rodeadas de vegetación y de agua.

Segunda ha sido Verónica González, ciclista de Pioz, con un tiempo de 3h 03´52”. “Me ha gustado mucho el recorrido. Lo conocía, y, aun así, la última parte se me ha hecho dura. Quitando un par de curvas cerradas, el resto era ciclable, tanto hacia arriba como hacia abajo. Había rampones, pero se podían subir. Además, estaba muy bien marcado. No he tenido ni una sola duda corriendo”, señalaba González, que ahora pelea el segundo puesto con Esther Tabernero.

Cabeza visible de la organización es Javier Pacheco. “Organizar una carrera como ésta tiene mucho trabajo, no solo el del día que se corre. Mucho antes buscamos nuevas sendas, y después las recuperamos. Y todos los años encontramos alguna que incorporamos al recorrido”, señalaba. Visiblemente satisfecho con los comentarios y el ambiente, -“merece la pena”-, aseguraba en meta, extendía la felicitación al equipo de más de 20 personas que ha trabajado en la edición de este año. “Quiero dar las gracias a todos los que nos ayudan. Felicito a los ganadores, pero también a los voluntarios del club, de Cruz Roja, Protección Civil y a la Guardia Civil. Sin ellos, estas carreras no serían posibles".

La llegada de los primeros competidores se producía al filo de las 10:30 horas de la mañana en un aún fresco parque de Reina Cristina. Los representantes municipales acompañaron la entrega de trofeos. El concejal de Deportes, David Millano, afirmaba que la prueba ya es una tradición antes de las fiestas, destacaba la participación y también lo agradable del día para correr. Millano daba las gracias al Club Atletismo-MTB Brihuega, que hace “un trabajo excelente, diseñando un recorrido con muchas sendas y muy técnico”, a la Diputación Provincial y a los voluntarios de Protección Civil por el éxito de una prueba que ha transcurrido sin incidentes.

Como en cada carrera del Circuito, ha estado presente un expositor de la Asociación El Motor de Tus Pasos, una asociación que lucha contra la enfermedad degenerativa CMT (Charcot Marie Toght) que padece Olivia, nacida en 2007. El 100% de lo que recaudan con la venta de diferentes objetos, camisetas y pulseras en el expositor, se destina a la investigación. Además, diversos patrocinadores locales han colaborado con la organización. Y, como en todas las carreras del circuito, la organización ha invitado a corredores y acompañantes, en este caso a un reponedor plato de pasta, acompañado de bebida.

Todas las categorías

En Sub 23, el vencedor ha sido Alex González (2h 11´08”); En Elite, Carlos Hernández, con 1h 57´56”; en Máster 30, Santos Artiaga (2h 03´30”); en Máster 40, Oscar Cortés (2h 01´25”); en Máster 45, Sergio González (2h 08´21”); en Máster 50, Aurelio Mayoral (2h 04´26”); en Veteranos, Emilio Lucas (2h 15´28”); en Féminas Elite, Beatriz Martínez (2h 26´53”); en féminas máster, Ángeles Díez (3h 19´53”); en E-Bike, Yago Salazar (1h 58´48”)

En la general de la Ruta Corta el primero ha sido Braulio Moreno (1h 16´16”); en categoría infantil se ha impuesto Daniel Humanes, con 59´55” y en cadetes, Luis Ibarra, con 1h 35´46”.

El equipo ganador de la competición ha sido el Grand Padel MTB.