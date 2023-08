LA PEOR CARA DEL PSOE : El FBI prohíbe la entrada de Otegui y otros 4 bilduetarras a Estados Unidos al estar dentro de la lista de "terroristas conocidos o sospechosos"

Estados Unidos ha prohibido la entrada a cinco miembros de EH Bildu, partido que Pedro Sánchez ha convertido en su SOCIO PREFERENTE para gobernar España

lunes 07 de agosto de 2023 , 07:30h

Según publica este lunes el digital OKDIARIO, Estados Unidos ha prohibido la entrada a cinco miembros de EH Bildu, partido que Pedro Sánchez ha convertido en su SOCIO PREFERENTE y determinante para su investidura, entre los que se encuentra su líder, Arnaldo Otegi. Todos ellos aparecen en la lista No Fly List -elaborada por el Centro de Detección de Terrorismo del FBI- junto a «terroristas conocidos o sospechosos» que tienen prohibido embarcar rumbo a EEUU e incluso sobrevolar el país. Según ha podido saber OKDIARIO en exclusiva, los cinco políticos del partido filoetarra, formación que el 23 de julio logró seis escaños en el Congreso de los Diputados, son el cabecilla Otegi, Gorka Betolaza, Asier Altuna, Kemen Uranga y Juan Ramón Rojo.



En 2016, el país norteamericano ya impidió a Otegi sobrevolar el espacio aéreo para viajar desde París a La Habana -donde iba a participar en un homenaje al dictador Fidel Castro-, por haber pertenecido a la banda terrorista ETA. El líder de Bildu, que fue condenado por terrorismo, se enteró en ese momento de que aparecía en una lista secreta de los vetados por EEUU. Este periódico ha podido saber que Otegi -cuyos votos serán de nuevo determinantes para que Pedro Sánchez sea investido- sigue apareciendo en la lista en 2023. El FBI ha actualizado su No Fly List y le ha incluido nuevamente.



El actual coordinador general de Bildu ha estado en prisión hasta cinco veces desde que muy joven ingresara en ETA político-militar. Entre otros, fue condenado como culpable del secuestro del director de la fábrica Michelin en Vitoria, Luis Abaitua, en 1979. En 2006 fue condenado a quince meses de prisión por la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo, al participar en el homenaje al histórico miembro de ETA José Miguel Beñarán, Argala, en diciembre de 2003. Su regreso más sonado a la cárcel fue por intentar reorganizar Batasuna, en 2009, bajo las órdenes de ETA, después de haber sido previamente ilegalizada por el Gobierno de José María Aznar.



En 2011, la Audiencia Nacional condenó a Otegi y a Díaz Usabiaga a diez años de prisión y otros tantos de inhabilitación para ocupar cargos públicos por «pertenecer a ETA en grado de dirigentes» a través del órgano de coordinación denominado Bateragune. El Tribunal Supremo rebajó la pena a seis años y medio al descartar su condición de dirigente de ETA, pero mantuvo la condena por integración en organización terrorista.



«El historial delictivo de Otegi quizás se le ha olvidado al presidente del Gobierno de España pero no a EEUU, que vela por la seguridad de su país», aseguran fuentes de Inteligencia consultadas por OKDIARIO.



Con sueldos públicos



Tal y como asegura OKDIARIO, no es el único miembro de Bildu que aparece en la lista secreta. Según ha podido saber este periódico, en la misma aparecen otros políticos de esta formación que actualmente desempeñan un cargo público.



Entre ellos se encuentra Gorka Betolaza Villagrasa que actualmente es concejal de Barrundia desde las elecciones del 23J. En 2007 fue condenado a seis años de prisión por pertenencia a organización terrorista y, en 2009, a cuatro años por atacar varias sucursales bancarias en Vitoria con artefactos explosivos. Ha sido dirigente de SEGI (frente de juventudes de ETA).



Actualmente, Betolaza cobra un sueldo público como concejal de Bildu en el municipio alavés y la Audiencia Nacional estudia si ha saldado todas sus cuentas pendientes con la Justicia, pues también fue condenado a pagar una indemnización por responsabilidad civil. Por ello, la asociación de víctimas Dignidad y Justicia solicitó a la Audiencia que revise si dicha cuantía ha sido abonada por el condenado.



Otro miembro de Bildu que aparece en la lista es el concejal de la formación en Azkoitia (Guipúzcoa) Asier Altuna, que fue uno de los 44 etarras que formaron parte de las listas del partido para las elecciones del 28M. Aunque no fue directamente condenado por participar en asesinatos, su labor en la banda fue estrictamente necesaria para que los comandos culminaran sus atentados con éxito.



El ahora concejal fue condenado a cinco años por colaboración con ETA. Fue una pieza importante del llamado comando Aranba, adiestrado en Francia por Javier García Gaztelu, Txapote, con el objetivo de cometer «atentados ruidosos». Uno de sus objetivos era el concejal del PSOE en Éibar José Luis Vallés. Altuna hizo de conductor para los pistoleros y les dio vigilancia mientras robaban en Mondragón el coche que iban a utilizar en ese asesinato. Afortunadamente, el comando fue detenido y desarticulado antes de cometer el atentado.



Asegura OKDIARIO que Kemen Uranga concurrió como número 12 en la lista de Bildu para el municipio de Ondarroa (Vizcaya), pero no salió elegido en las elecciones del 28M. Condenado en 2014 a cinco años de prisión por colaboración con banda terrorista, su papel logístico no fue menor: se le llegó a conocer como el agente inmobiliario de ETA. Pese a que en un primer momento la Policía le situaba como uno de los pistoleros del sanguinario y extremadamente activo comando Vizcaya -e incluso llegó a sospechar que fue él quien mató al juez José María Lidón en Bilbao en 2001- posteriormente se demostraría que su papel principal era conseguir los pisos en los que los pistoleros podrían ocultarse entre ataque y ataque. En concreto, se le encontró culpable de alquilar dos pisos francos para la banda, donde los investigadores encontraron varios kilos de explosivos. EEUU lo mantiene en su lista oficial de terroristas y le tiene prohibida la entrada.



También tiene vetada la entrada, según el digital OKDIARIO, Juan Ramón Rojo, condenado por delitos de sangre y que por ello se comprometió a no recoger el acta de concejal en caso de salir elegido. Rojo concurrió como número 21 en la lista de Bildu a la Alcaldía de Irún, donde mató a Francisco Gil Mendoza en 1991. Encapuchado y armado con un subfusil, asesinó a tiros en la plaza de la localidad al joven, que contaba con 27 años. Rojo González fue condenado a 30 años de cárcel por este asesinato. La Audiencia Nacional le condenó a otros 27 años por el asesinato del policía nacional José Ansean en 1992.