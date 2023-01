Romancos vuelve a quedarse incomunicado : "hasta que no pase una desgracia...no se solventará esta situación"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 20 de enero de 2023 , 19:52h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Los vecinos del pequeño municipio alcarreño de Romancos han vuelto a quedarse incomunicados durante algo más de un día, al producirse un nuevo fallo en la línea de Movistar, un hecho que, para su alcalde, Santiago López, no es nada puntual sino que se produce cada cierto tiempo y que supone un "tremendo riesgo" para los mayores que dependen del servicio de teleasistencia.



Según López, en esta ocasión, lo peor no es que se hayan quedado sin teléfono e Internet durante este tiempo, con lo que ello supone para el funcionamiento del teletrabajo, la Administración, o para las casas rurales, bares y el consultorio médico que hay en el pueblo, sino que "lo grave, lo más preocupante es que el sistema de teleasistencia deja de funcionar, y ante una emergencia no hay manera de avisar al 112"



De las aproximadamente 140 personas censadas que viven en el municipio, una décima parte al menos dependen del servicio de teleasistencia, de ahí que para López, este hecho sea un contratiempo que requiere cuanto antes una actuación por parte de la Administración regional.



El alcalde se ha dirigido en varias ocasiones, por escrito, a la Dirección regional de Telecomunicaciones, a Movistar y a la Oficina del Consumidor, alertando de que con este tipo de averías los mayores se quedan sin el servicio de teleasistencia, y lamenta que el problema persista.



Ha reconocido que "la pena" puede ser que hasta que no pase una desgracia no se solventará esta situación, algo que también está afectando a otros pequeños municipios de la zona, sin que ni desde Movistar ni desde la Consejería del área hayan respuesta al registrar incidentes similares.



El alcalde recuerda que si bien la preinstalación de fibra óptica está realizada, falta llevar el cable hasta el repetidor del pueblo "cuanto antes".



En todo caso, su principal preocupación son las personas que tienen el servicio de teleasistencia, un servicio que antes funcionaba por GPS pero ahora no funciona.



"Si falla la telefonía no se puede realizar una llamada al Servicio de Urgencias 112", subraya.



La última avería de esta línea se alargaba de martes a miércoles. "Hoy tenemos, mañana no lo sabemos. Podemos estar así tres meses o seis días. Es una incertidumbre", subraya el regidor de esta entidad menor.