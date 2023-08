Ferias en el Pirineo oscense con el Club Alcarreño de Montaña

Se van a realizar diversas actividades en el entorno de Jaca entre el 14 y el 17 de septiembre

jueves 03 de agosto de 2023 , 18:05h

Como ya es habitual en el calendario de actividades del Club Alcarreño de Montaña, se inician las actividades del segundo semestre con un viaje a Pirineos, concretamente se ha elegido el entorno de Jaca, en la provincia de Huesca.



La salida está prevista para el 14 de septiembre, jueves, a las 16:00 horas, frente a la iglesia de San Ginés) y posterior llegada al hotel y cena.



Para el día 15 de septiembre, viernes, hay previstas dos actividades; por un lado, el grupo de senderismo va a realizar una marcha desde el Refugio de Lizara, pasando por el Valle de los Sarrios, el Ibón de Estanés y finalizando en Candanchú., con un total de 16 kms



El grupo de montaña comenzará la actividad también en el Refugio de Lizara (1540 mts), para ascender al Pico Bisaurin (2668 mts), descender al Valle de los Sarrios, pasar por el Ibón de Estanés y terminar también en la localidad de Candanchú. La activada es de unos 21 kms



El 16 de septiembre, sábado, el grupo de senderismo hará la Circular al Chemin de la Mature desde Etsaut., con unos 14 kms. Y el de montañismo partirá desde Astún pasando por Col des Moines, Lagos de Ayous, Chemin de la Mature y terminando en Etsaut, tras 22 kms de recorrido.



Y para el día 17 de septiembre, domingo: y antes del regreso a Guadalajara, se va a realizar una actividad común, con la subida a la Peña Oroel (1769 mts).



El importe para participar en el viaje, para socios 230 euros y no socios 260 euros. El suplemento por habitación individual es de 30 euros al día. Incluye el viaje I/V en autobús, alojamiento en hotel de tres estrellas en régimen de media pensión, y la comida del domingo.



La inscripción se hará a través de la Plataforma del Club.



Se abonarán 12 euros por inscripción y el resto se hará por transferencia a la cuenta del club, quien opte por la opción individual debe indicarlo al hacer la transferencia.



La cuenta para el pago es la siguiente: IBERCAJA ES28 2085 7605 9703 0018 7766



El plazo de inscripción se abrirá el día 14 de agosto para los socios y el 21 de agosto para los no socios. El último día para reservar plaza, en ambos casos, será el día 6 de septiembre.



Si después de efectuada la reserva se quiere anular la misma, solamente se tendrá derecho a devolución del importe si se cubre la plaza. No se admiten cambios de nombres una vez apuntados.



Solamente se considerará la anulación de la reserva por un motivo justificado y documentado.



Para las actividades de montañismo se necesita tener la licencia federativa del año en curso, y poseer la forma física y la experiencia necesaria para desenvolverse con soltura en el medio de alta montaña en que se desarrollan.