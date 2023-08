Cogolludo está viviendo un intenso verano cultural (VER PROGRAMA COMPLETO)

miércoles 02 de agosto de 2023 , 17:50h

La villa serrana llena de vida sus espacios históricos, principalmente el palacio ducal, al que convierte en el magnífico escenario de muchas de las propuestas veraniegas. Este pasado lunes, comenzaba la Semana Cultural y deportiva, previa a las fiestas de Cogolludo.



La villa serrana de Cogolludo ha vivido un intenso julio, lleno de propuestas, al que el público ha respondido con su presencia masiva en las noches culturales.



Además de una exitosa tercera edición de las Jornadas Palaciales, a mediados del mes de julio, han tenido lugar varios hitos más.



Hasta el próximo 30 de agosto, se puede ver, en el salón rico del Palacio de los Duques de Medinaceli, la exposición pictórica de Belén Morata. Sus aguafuertes y acuarelas representan temas de naturaleza y pueblos de la provincia de Guadalajara.



Después del éxito del II Encuentro Astronómico celebrado en Cogolludo en la noche de San Juan, la villa ducal volvía a ser un maravilloso lugar para la observación de estrellas, como Reserva Starlight que es, en esta ocasión de la mano del grupo de acción local Adel Sierra Norte. Este segundo encuentro tuvo lugar el pasado 22 de julio, en un enclave espectacular, como es la ruta guiada por las estrellas, junto al castillo árabe del siglo X de la localidad serrana.



Ese mismo día, en el patio de armas del Palacio Ducal ante un numeroso y entregado público, el mago Raferty hizo las delicias de niños y mayores con sus increíbles trucos de magia.



Y, este pasado fin de semana, Alberto Sierra, con su monólogo "De Profesión Gafas", le aportó un matiz bien distinto al marco histórico, incomparable, del patio de armas del Palacio de los Duques de Medinaceli en Cogolludo.



XXXIX Semana Cultural

Este julio intenso no ha sido sino el prólogo para el comienzo de la XXXIX Semana Deportivo Cultural de Cogolludo que comenzaba el lunes. Así, a lo largo del mes de agosto, las actividades deportivas y culturales para todas las edades, se multiplican.



Además de competiciones deportivas para todos los gustos, habrá senderismo en familia, teatro en el Palacio Ducal, narraciones con los 'Cuentos bajo la luna' de Alejandra Venturini, una gran escritora de relatos, actriz y dramaturga, que deleitará a cogolludenses y visitantes con sus narraciones para niños y adultos, carrera de colores, una visita nocturna para contar las 'Pequeñas historias de la Villa' que guiará César Pérez, la conferencia 'El cine en Cogolludo y Guadalajara, silencio se rueda' que impartirá el guía turístico Javier Segura, la actuación del grupo folk Virgen de los Remedios, el espectáculo 'Orgullo Rural' además del concierto pop-rock de Emisión Zero y la tradicional yincana de peñas.



La entrada a todos los actos es gratuita.



Verano cultural Villa de Cogolludo.



XXXIX Semana Deportivo-Cultural



Lunes, 31 de julio

18:00h Frontón. Campeonato de frontenis adultos. Inscripciones, sorteo y partidos. Martes, 1 de agosto.



18:00h Frontón. Campeonato de frontenis infantil. Inscripciones, sorteo y partidos.



Miércoles, 2 de agosto.



16:30h. Salón Rico de Palacio. Campeonato de Ajedrez (categorías de niños y adultos).



Jueves, 3 de agosto.



11:30h. Plaza Mayor (Fachada de Palacio). Campeonato de Bolos tradicionales de Cogolludo. Categorías infantiles y senior.



19:00h. Patio de las Escuelas Viejas. Campeonato de lanzamiento de peso (categorías de niños y adultos).



22:30h. Plaza Mayor. Senderismo en familia. VI Ruta nocturna hasta "La Visera".



Viernes, 4 de agosto. "Día del niño".



11:00h. Plaza Mayor (Ayuntamiento). Concurso infantil de dibujo y pintura al aire libre, hasta las 14h.



18:00h. Plaza Mayor. Parque acuático infantil y fiesta de la espuma.



22.30h. Patio de Armas de Palacio. Teatro para niños "¡Ay, socorro, mamaíta!



Sábado, 5 de agosto.



09:00h. Paraje de "La Soledad". Concurso Tiro al Plato Recorrido de caza. A cargo del C.D. Naturaleza y Caza de Cogolludo.



11:00h. Pista de Pádel. Torneo de pádel infantil. Inscripción, sorteo y torneo.



20:00h. Plaza Mayor (Ayuntamiento). Día de la bicicleta. Subida a Arbancón memorial "Retén de Cogolludo".



22:30h. Patio de Armas de Palacio. Cuentacuentos: "Cuentos bajo la luna" por Alejandra Venturini.



Domingo 6 de agosto.



12:00h. Pista de Pádel. Torneo de pádel infantil. Rondas finales

19:45h. Plaza Mayor. Carreras de 60m lisos.



20:45h. Plaza Mayor. Carreras de sacos.



21:00h. Plaza Mayor. III Fiesta Holi Cogolludo(para todos los públicos).



Lunes, 7 de agosto.



16:30h. Gimnasio. Torneo de Ping-Pong(categorías infantil y senior).



21:00h. Puente de la Presenta. Cronoescalada al Castillo. Inscripción y salida en el mismo puente. Categoría única. Martes, 8 de agosto.



16:30h. Bar de la Piscina Municipal. Campeonato de Mus.



18:30h. Piscina Municipal. Natación. Campeonato Interpueblos organizado por la Diputación.



22.30h. Plaza Mayor (Fachada de Palacio) Visita nocturna. "Pequeñas historias de la Villa". Por César Pérez.



Miércoles, 9 de agosto.



16:00h. Bar de la Piscina Municipal. Campeonato de Parchís. Adultos y niños.



18:00h. Pista de Pádel. Torneo de pádel masculino. Sorteo y comienzo del torneo. Inscripción previa en el Bar de la Piscina.



22:00h. Frontón. Torneo Interpeñas de fútbol-sala (categoría única). Inscripción en el Bar de la Piscina Municipal.



22.30h. Salón de Actos del Ayuntamiento. Conferencia "El cine en Cogolludo y Guadalajara, silencio se rueda", por Javier Segura Jueves, 10 de agosto.



11:00h. Pista de Pádel. Torneo de pádel masculino. Jornadas de mañana, tarde y noche. (Horario flexible)

18:00h. Parque Mariano Colmenar. Campeonato de Petanca infantil.



20:30h. Plaza Mayor. 38a Edición de la Milla Urbana villa de Cogolludo.



22:30h. Patio de Armas de Palacio. Actuación del Grupo Folk de Cogolludo "Virgen de los Remedios"



Viernes, 11 de agosto.



11:00h. Pista de Pádel. Rondas finales torneo de pádel. (Horario flexible)

18:00h. Parque Mariano Colmenar. Campeonato de Petanca adultos.



22.30h. Patio de Armas. Espectáculo "Orgullo Rural" Con Elia Tralará y la multinstrumentista Uxía López. Orgullosos de ser de pueblo.



Sábado, 12 de agosto.



11:00h. Frontón. Campeonato de fútbol-sala (categorías: alevín e infantil).



12:00h. Pista de Pádel. Torneo de pádel femenino. Sorteo y comienzo del torneo. Inscripción previa en el Bar de la Piscina. 20.00h. Calle San Isidro. Ciclismo infantil.



22.30h. Patio de Armas de Palacio. Concierto Pop-Rock "Emisión Zero" Grandes éxitos de los ochenta.



Domingo, 13 de agosto.



18:00h. Plaza Mayor (Ayuntamiento) Prueba de orientación.



19.30h. Plaza Mayor. Yincana de peñas organizada por la comisión de fiestas

22:30h. Patio de Armas de Palacio. Clausura de la semana cultural. Entrega de trofeos y sorteos del día de la bicicleta.



La Semana Cultural forma parte de las Fiestas de Cogolludo. Colabora. Organizan: Ayuntamiento de Cogolludo, Sociedad de Amigos de Cogolludo, Comisión de festejos 2023, voluntarios, empresas y asociaciones locales.



Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU