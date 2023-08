Guadalajara estará este miércoles en aviso amarillo por temperaturas de entre 34 y 39 grados

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 01 de agosto de 2023 , 19:54h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Un total de 16 comunidades autónomas tendrán este miércoles avisos de riesgo (amarillo) o riesgo importante (naranja) por temperaturas máximas muy altas, de hasta 41 grados centígrados (ºC) o por fenómenos costeros, ya que en el norte de la Península se esperan olas de hasta 5 metros de altura, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



Así, Zaragoza, Valencia, Murcia y Málaga tendrán aviso naranja, ya que el mercurio llegará o superará los 40ºC, mientras el aviso será de color amarillo en Almería, Huelva, Jaén, Córdoba, Sevilla, Huesca, Teruel, Ávila, Salamanca, Cuenca, Guadalajara, Albacete, Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona, Alicante, Madrid, Navarra y La Rioja, donde el mercurio oscilará entre los 34 y los 39ºC.



Por su parte, La Coruña, Lugo, Asturias, Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa tendrán riesgo por vientos del noroeste con fuerza 7 (de 50 a 61 kilómetros por hora) y olas de 4 a 5 metros a partir de las últimas horas e la tarde.



Asimismo, Canarias también tendrá riesgo por calor y por fenómenos costeros. En concreto, Gran Canaria tiene aviso amarillo por calor, ya que se esperan hasta 34ºC, mientras que el riesgo por fenómenos costeros afectará también a Gran Canaria, así como a La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.



En general las temperaturas serán significativamente altas en zonas de Andalucía, del tercio oriental y centro peninsular, así como en Gran canaria.



En buena parte del país predominarán cielos poco nubosos aunque un frente atlántico afectará al extremo norte peninsular y aumentarán las nubes y las precipitaciones en Galicia y Asturias, aunque en general serán débiles y se irán desplazando al resto del Cantábrico a lo largo del día.



La AEMET no descarta que alcancen, de forma aislada, otras regiones del tercio norte. Asimismo, prevé nubosidad de evolución en el nordeste, con precipitaciones en zonas altas de Pirineos e intervalos de nubes bajas matinales en el oeste peninsular, Estrecho y zonas del área mediterránea oriental, con probabilidad de precipitaciones débiles aisladas en litorales centrales catalanes. En Canarias, predominarán los intervalos nubosos en el norte de las islas.



Asimismo, la predicción indica que habrá probables brumas o bancos de niebla matinales en zonas de interior del norte y noroeste peninsular, así como en el interior de Cádiz y zonas del área mediterránea. No se descarta calima en altura en Canarias.



Las temperaturas máximas descenderán en el extremo noroeste peninsular y aumentarán en el tercio nordeste, con pocos cambios en el resto, de modo que se superarán los 34 o 36ºC en gran parte de la mitad interior sur de la Península y en el interior nordeste.



Las temperaturas mínimas descenderán en el extremo noroeste e interior sudeste peninsular pero aumentarán en la meseta Norte, sin grandes cambios en el resto, de modo que no bajarán de 24 o 26ºC en las costas del Mediterráneo.



En Canarias soplarán alisios, con algunos intervalos fuertes y rachas muy fuertes; volverá la tramontana en Ampurdán al final del día y se esperan vientos de componentes sur y este en el área mediterránea oriental. En el resto del país predominarán los vientos de componente oeste, con algunos intervalos fuertes en el Cantábrico occidental y arreciará el poniente con intervalos de fuerte en el Estrecho y Alborán.