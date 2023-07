IBERCAJA obtiene un beneficio de 192 millones de euros en los seis primeros meses del año

Este importe supone un 70,2% más que el obtenido en el mismo periodo del pasado año y es el mayor beneficio neto obtenido por el Banco en un primer semestre desde 2014

viernes 28 de julio de 2023 , 12:43h

Ibercaja ha finalizado el primer semestre de 2023 con un beneficio neto de 192 millones de euros, un 70,2% más que el obtenido hasta junio de 2022, impulsado por el positivo comportamiento de los ingresos recurrentes en un entorno de subida de tipos de interés.



Se trata del mayor beneficio neto obtenido por el Banco en un primer semestre desde 2014, supone un relevante avance estructural en su rentabilidad, impulsado por el destacado aumento del margen de intereses, que crece un 48,7% sobre el importe obtenido en los seis primeros meses del pasado año, el dinamismo comercial y la elevada fortaleza de su balance.



La focalización de los recursos de sus clientes hacia productos de mayor valor añadido, como los fondos de inversión, planes de pensiones y seguros de ahorro-vida, que ya representan el 51,1% del total de estos recursos; y la coyuntura de tipos de interés, que ha impulsado el margen de interés un 48,7% hasta los 321 millones de euros, han permitido al Banco obtener unos ingresos recurrentes de 596 millones de euros, un 27,7% por encima del mismo periodo del año anterior.



Con este aumento de los ingresos recurrentes y unos gastos contenidos, Ibercaja ha incrementado un 47,1% el beneficio antes de provisiones frente al primer semestre del año pasado, alcanzando los 270 millones de euros.



Ibercaja ha continuado reforzando los indicadores de calidad de sus activos y presenta uno de los balances más sólidos del sistema financiero español: una tasa de mora del 1,6%, nivel que supone un diferencial de 194 puntos básicos respecto a la media del sector; ha aumentado el ratio de cobertura de los dudosos hasta el 91,6%, y mantiene un elevado nivel de solvencia, con un ratio de capital CET1 Fully Loaded del 12,7%. Igualmente, presenta una holgada posición de liquidez, con el ratio LCR en el 255,0%.



Cifras históricas en aportaciones a productos de gestión de activos y seguros de vida



Los recursos de clientes de Ibercaja han crecido en el semestre un 0,6%, hasta los 69.417 millones de euros, gracias al excelente comportamiento de la gestión de activos y seguros de vida, que alcanzan cifras históricas, y a la recuperación de las rentabilidades positivas de los activos gestionados. Frente al saldo de cierre de 2019 y tras el fuerte crecimiento experimentado durante la pandemia, los recursos de clientes han aumentado más de 8.700 millones de euros, un 14,5%.



El Banco continúa focalizado en la diversificación de los recursos de sus clientes hacia productos de mayor valor añadido, que aumentan su vinculación y sus niveles de satisfacción. En un nuevo entorno de tipos de interés más elevados, Ibercaja está ofreciendo una atractiva gama de fondos de inversión y seguros de vida muy adaptada a las necesidades de sus clientes, apoyándoles y ofreciéndoles respuestas en un semestre incierto y complicado para las finanzas de particulares, familias y empresas.



En particular, los fondos de inversión de Ibercaja han captado 2.370 millones de euros entre enero y junio, superando en solo un semestre su mejor registro anual, que se produjo en 2021. Este volumen de entradas supone al 16,9% del total de las aportaciones del sistema. Este diferencial dinamismo ha permitido al Banco sumar 45 puntos básicos de cuota de mercado en estos seis meses, hasta el 6,3%, constituyendo un nuevo hito. La labor de asesoramiento realizada por la red de oficinas de Ibercaja, unido a una oferta de productos adaptada a las necesidades de los clientes han sido determinantes para la consecución de estos resultados.



En este periodo, vuelve a destacar el excelente comportamiento de las zonas de expansión consolidadas de actuación del Banco, ya que el volumen de aportaciones procedente de Madrid, Arco Mediterráneo, Andalucía y Extremadura supone ya más del 40% del total de las entradas.



Además, la evolución de toda la gama de fondos de inversión de Ibercaja ha permitido a los partícipes recuperar la senda de las rentabilidades positivas, después del comportamiento negativo que caracterizó a los mercados financieros en 2022. Así, en los últimos 12 meses el conjunto de los fondos del Banco acumula una rentabilidad media del 3,76%.



Por otro lado, la actual coyuntura de tipos de interés ha favorecido que la Entidad continúe actualizando su oferta de seguros de vida ahorro, que constituyen una interesante alternativa de inversión, por su atractiva rentabilidad garantizada, seguridad y liquidez. La cuota de mercado de estos productos ha aumentado 27 puntos básicos en el año, hasta el 3,7%.



La nueva producción de seguros de riesgo, por su parte, ha tenido un desempeño positivo en el periodo analizado, tanto en el caso de los de no vida como de vida riesgo. Así, la nueva producción de primas de seguros de vida riesgo y no vida han aumentado en su conjunto un 7,0% interanual. Del mismo modo, la cartera de estos seguros crece en el semestre un 4,9% interanual, hasta los 150 millones de euros (6,5% en no vida y 1,0% en vida riesgo).



Ibercaja ha renovado la oferta de estos seguros, incluyendo coberturas más específicas y personalizadas según las diferentes necesidades de sus clientes y ha incorporado la posibilidad de su contratación on line para agilizar los procesos de venta.



En cuanto a la actividad de financiación, las formalizaciones de préstamos y créditos suman entre enero y junio 3.139 millones de euros, ofreciendo niveles similares a los del mismo semestre del año anterior, a pesar de la menor demanda de crédito por parte de las empresas y familias por el entorno de tipos de interés al alza.