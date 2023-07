Gamarra alerta del “riesgo” que supone que Sánchez busque un “nuevo Frankenstein dos” que dependa de Puigdemont

Dice que el PP también tiene “socios para pactar” y que Feijóo llamará a Sánchez porque “toca” hablar con todas las fuerzas

lunes 24 de julio de 2023 , 11:42h

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha alertado este lunes del “riesgo” que supone que el candidato socialista, Pedro Sánchez, “intente conformar una mayoría” para una investidura “haciendo nacer un nuevo Frankenstein dos” que lleve a España a una situación de “bloqueo institucional absoluto”. Según ha avisado, en ese caso estarían en una situación de “mayor debilidad que nunca” al estar el nuevo Ejecutivo en manos de Bildu y de un “huido de la Justicia”, en alusión a Carles Puigdemont.



En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Gamarra ha advertido al candidato socialista que “a lo mejor la aritmética puede dar” pero no “la gobernabilidad no”. “El escenario que ayer celebraba Pedro Sánchez es un escenario de bloqueo absoluto”, ha recalcado.



Tras recordar que Sánchez ha sido presidente en esta legislatura con 120 escaños y el PP tiene ahora 136 escaños, Gamarra ha subrayado que el PP gana “en votos y en escaños” al Partido Socialista y ha recordado que en España “siempre” quien ha ganado “ha liderado el siguiente Gobierno”.



“El PP tiene responsabilidad de empezar a conformar una mayoría suficiente y fácil no es”, ha admitido, para avisar del “riesgo que puede suponer” que Sánchez intente conformar una mayoría que le permita una investidura “pero que lleve al final a España a una situación de bloqueo institucional absoluto”.



FEIJÓO LLAMARÁ TAMBIÉN A SÁNCHEZ



La ‘número dos’ del PP ha criticado que se pueda hacer “depender el futuro del Gobierno de España de un partido que “tiene al frente a Puigdemont, huido de la Justicia” y con una “debilidad parlamentaria mayor” por parte de la coalición de Gobierno, algo que, a su juicio, debería llevar a la responsabilidad por parte de todos.



Tras asegurar que el escenario es “muy complejo”, Gamarra ha indicado que el PP va a liderar ahora este proceso de diálogo y ha añadido que Feijóo llamará también a Pedro Sánchez porque “toca llamar a todas las fuerzas políticas”.



Además, ha señalado que “socios para pactar tiene también el PP” porque deben “abrirse todos a buscar la gobernabilidad”. “El planteamiento de si Pedro Sánchez tiene socios para pactar, pero ¿pactar para qué? ¿Para bloquear al final? ¿Para estar en manos de los independentistas, de un huido de la Justicia, de Bildu y además tener, estar en una minoría también desde el punto de vista parlamentario un día sí y otro también y con una mayoría absoluta del PP en el Senado?”, se ha preguntado.



DICE QUE NO ES BUENO “NI EL BLOQUEO NI LA REPETICIÓN ELECTORAL

Gamarra ha reiterado que ahora “toca reflexionar” y que el PP asume la “responsabilidad” de conformar un Gobierno porque es la primera fuerza política. Y ha añadido que también apelan a la “responsabilidad” del PSOE y de Pedro Sánchez porque “hay que buscar que España sea gobernable”.



A su juicio, no se trata de “sacar adelante a cualquier precio una investidura, sumando los escaños de quien sea” pero que luego “al día siguiente” hay un “absoluto bloqueo” al estar en manos de unos socios independentistas que lo que quieren es “subir el precio y avanzar en la independencia”.



Por todo ello, ha insistido en que el escenario pasa por dos opciones: o el PP está al frente de un Gobierno buscando apoyos para que salga adelante la investidura, o el bloqueo con “un nuevo Frankenstein dos”. A su entender, “toca altura política” para “buscar estabilidad también dentro de las dificultades”.



NO ESPERABA QUE LA DIVISIÓN DEL CENTRODERECHA PENALIZARA TANTO AL PP



Dicho esto, ha señalado que los escenarios que se pueden poner encima de la mesa son el “bloqueo” o la “repetición electoral”. Según ha dicho, “ninguno” de esos dos escenarios es “bueno” ante lo que necesita el PP desde el punto de vista de la estabilidad y la inversión.



“O se consigue materializar una investidura con Alberto Núñez Fijó al frente, o si no, la alternativa que plantea Pedro Sánchez es la del bloqueo o la repetición electoral”, ha manifestado la ‘número dos’ del Partido Popular.



En cuanto a si el PP se esperaba el retroceso de Vox, que ha perdido 19 escaños, Gamarra ha asegurado que sí esperaban ese resultado, pero ha reconocido que esperaban que la concurrencia del partido de Santiago Abascal “no penalizara tanto al PP e impidiera” que logrará “muchos escaños” en algunas provincias.