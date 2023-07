El Ayuntamiento de Brihuega celebra su pleno de organización municipal

REDACCION

viernes 14 de julio de 2023 , 06:49h

El Ayuntamiento de Brihuega celebró el pasado 10 de julio su tercer pleno del nuevo mandato, tras el de constitución y el de sorteo de mesas electorales para el 23J, en que se estableció la periodicidad de las sesiones ordinarias del mismo, que se celebrarán cada tres meses, sin fecha fija para facilitar la gestión administrativa y evitar plenos extraordinarios en la medida de lo posible. Los meses escogidos son: marzo, junio, septiembre y diciembre.



Así mismo se acordó la liberación del alcalde y de una concejal, Susana Rodríguez, ambos con dedicación exclusiva y con un incremento respecto al mandato anterior acorde al aumento del presupuesto y de la responsabilidad ante el nivel de gestión.



Durante el pleno se aprobó un suplemento de crédito, en orden a un ingreso extra no contemplado en los presupuestos aprobados para 2023, con un ingreso extra de casi 900.000 euros gracias a varios ingresos de ICIO. Una cifra que destinará principalmente a la mejora de servicios e instalaciones en el municipio, como pavimentación de calles o ajardinamiento de Brihuega y sus pedanías; pero también a otras partidas, como inversión en cultura y prestación de servicios.



Luis Viejo destaca “el carácter sostenible de estas nuevas inversiones, que no generan deuda en el municipio y vienen dadas gracias al ICIO de varias licencias”. Así mismo, remarcó “el valor de invertir no sólo en Brihuega, sino también en sus pedanías, donde mantenemos un contacto constante con sus alcaldes para trabajar en sus necesidades”.



Por su parte, el concejal de Hacienda y portavoz del grupo municipal socialista, Javier del Molino, valoró “la buena salud financiera del Ayuntamiento, capaz de atraer inversiones de otras administraciones y seguir invirtiendo en el crecimiento del municipio, sin generar deuda”.



En la misma línea, en el momento de aprobar las cuentas generales de 2022, el alcalde puso en valor la situación económica del Ayuntamiento y calificó como “histórica” la inversión pública y privada de los últimos 8 años en Brihuega y su municipio gracias a la gestión y obtención de numerosas subvenciones de calado que han transformado Brihuega y sus pedanías.



“Ha sido la buena gestión y la colaboración de otras administraciones la que ha permitido buena parte de las inversiones que hoy resultan tan atractivas para el turismo, la industria o los nuevos vecinos, con los que seguimos aumentando población”, puntualizaba Viejo.



Delegación de concejalías





Durante el pleno extraordinario se dio cuenta de la delegación de áreas a los concejales, por parte del alcalde:



María Teresa Valdehita, concejal delegada de Cultura, Universidades, Agenda 2030 y Reto Demográfico.



Javier del Molino, concejal delegado de Economía, Hacienda, Formación, Empleo, Servicios Sociales, Tercera Edad, Transporte y Movilidad.



Rebeca Cepero, como concejal delegada de Sanidad, Igualdad, Educación, Infancia y Violencia de Género.



David Millano, como concejal delegado de Deportes, Juventud y Fiestas.



Susana Rodríguez, como concejal delegada de Medioambiente, Participación Ciudadana, Transparencia, Turismo, Patrimonio y Protocolo.



Marcos Pacheco, como concejal delegado de Accesibilidad, Agenda Urbana, Comunicación y Dinamización de Espacios.



Por su parte, el alcalde, Luis Viejo, se encargará personalmente de las áreas de Personal, Recursos Humanos, Obras, Urbanismo, Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Pueblos.