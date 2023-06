La mejor pizza de España lleva...pulpo y sobrasada

martes 27 de junio de 2023

Sobrasada y pulpo. Son dos de los ingredientes de la pizza que ha sido elegida como la mejor de España en la tercera edición del campeonato, apadrinado por Madrid Fusión. La pizzería galardonada cuenta con establecimientos tanto en Madrid como en Barcelona.



Marco y Máximo, de Can Pizza, no han quitado ojo a sus compañeros. Han sido los últimos de entre los cinco finalistas en participar en la III Edición del Concurso de la Mejor Pizza de España.



El certamen ha sido capitaneado por Patricia Mateo, que este año se ha encargado de traer a los mejores pizzaiolos y jurado. "El jurado este año es más internacional que nunca. Hasta ahora lo que están comentando es que es curioso que es un estilo muy similar. Hay un estilo, vamos a decir, español".



El jurado ha valorado el aspecto, la cocción y el sabor de dos pizzas, una margarita y otra libre. Para satisfacer los paladares más exigentes, los cinco participantes han tenido veinte minutos para prepararlas.



"Me parece una idea estupenda este año del concurso que todos tengan que hacer la pizza margarita porque es como la prueba del algodón. O sea, tú vas a una pizzería y si la pizza margarita está buena puedes pedir otra, si no está buena lo mejor que puedes hacer es levantarte y marcharte. Me parece brillante de haber puesto lo de la pizza margarita para ver cómo trabajan la pizza y luego ya que liberen su creatividad".



Finalmente, el primer premio se lo ha llevado la arriesgada receta de Can Pizza: 'Pulp Edition', elaborada con sobrasada, pulpo, Oliva Kalamata y Mozzarella di Búfala. Se trata del segundo año consecutivo de hacerse con el premio a la Mejor Pizza de España.



Por su parte, el nuevo premio ofrecido por la D.O. Rueda a la pizza que mejor maride con un vino Rueda Verdejo ha sido para el restaurante Mo de Movimiento (Madrid) y su pizza Espárrago.